“Hoeveel bomen denken jullie tegen te komen in de ruimte?”: camouflagepakken van Amerikaanse Space Force leiden tot hoongelach

Het internet maakt zich vrolijk over de uniformen van de Amerikaanse ruimtemacht die in december in het leven werd geroepen. Het gaat om pakken met ee

Reacties

21-01-2020 18:45:13 Sjaak

Die pakken hadden ze natuurlijk al voordat ze de ruimte ontdekten.

21-01-2020 19:34:03 allone

Wat voor camouflagepak heb je in de ruimte nodig?

Volgens mij maakt t niet uit, en is elk pak net zo goed als ieder ander ...

