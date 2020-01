Inbrekers gebruiken kliko om buit te verslepen in Alkmaar

ALKMAAR - "Heeft u uw kliko buiten uw erf/poort staan? Maak de kliko vast met een ketting", aldus wijkagent Bas Wijnen van de Alkmaarse wijk De Mare. Daar werden namelijk twee inbrekers aangetroffen die een kliko gebruikten om hun buit van A naar B te verslepen.



De twee hadden ingebroken in een bedrijfsbus en vervoerden de buit in een kliko die ze elders hadden opgepikt.



Volgens de wijkagent is het al de tweede keer dat deze modus operandi gezien wordt in De Mare, en dus waarschuwt hij bewoners van de wijk. "Maak de kliko vast met een ketting. Voorkom diefstal van de kliko."



In ieder geval één van de verdachten kon worden aangehouden. Hij had zich verstopt onder een auto in de buurt en werd uiteindelijk gevonden door de politiehond.

Hij had zich verstopt onder een auto



Was hij dan zo plat als een pizza? Was hij dan zo plat als een pizza?

(Vrij naar Herman Finkers.) @Mamsie : De wereld is rond. Net als een pizza.(Vrij naar Herman Finkers.)

"Heeft u uw kliko buiten uw erf/poort staan? Maak de kliko vast met een ketting aldus wijkagent Bas Wijnen van de Alkmaarse wijk De Mare.",

Wordt een beetje lastig voor de vuilnismannen die bak in de vuilniswagen te kieperen...



Laatste edit 21-01-2020 13:37 Wordt een beetje lastig voor de vuilnismannen die bak in de vuilniswagen te kieperen...

