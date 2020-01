Drijvend restaurant via Marktplaats aangeboden

DEN HELDER - Een tweedehands telefoon of fiets is snel gevonden op Marktplaats, maar wie het allemaal wat groter wil aanpakken, kan sinds vorige week bieden op een compleet drijvend restaurant dat momenteel in Den Helder ligt.Twintig jaar lang was het pand in het bezit van de huidige eigenaar, maar omdat de boot niet langer mocht blijven liggen op de ligplaats, verplaatste het gevaarte in een kort tijdsbestek al drie keer. Nu is de maat vol en gaat het pand in de verkoop."Het restaurant is al jaren geleden gesloten en de boot is ondertussen flink geruïneerd door vandalen", vertelt de advocaat van de eigenaar telefonisch aan NH Nieuws. "Maar er is nog zoveel van te maken. In de buurt is er bijvoorbeeld behoefte aan huisvesting voor gastarbeiders, daar zou zo'n pand zich goed voor lenen."Wie serieuze interesse heeft, moet wellicht nog haast maken ook. "We hebben al best wat belletjes gehad en we zijn nu met een kandidaat serieus in gesprek." Overigens mogen potentiële kopers flink in de buidel tasten: er hangt een prijskaartje van tussen de 300.000 à 350.000 euro aan.De huidige eigenaar hoopt dat het pand in zijn geliefde Den Helder blijft, maar dat ligt niet voor de hand: "De mensen uit deze stad die interesse leken te hebben, hebben zich nog niet gemeld. Daarmee vervaagt de hoop dat de boot in deze stad blijft."Het naderende vertrek van de boot uit de stad doet pijn bij de eigenaar, maar volgens zijn advocaat is het ook een verlies voor andere Nieuwediepers. "Het is een icoon van de stad. Veel mensen hebben er een feestje gegeven of gegeten."