Motoragent rijdt trap Noord/Zuidlijn op en af

Er zijn opvallende beelden opgedoken van een motoragent die de trap van Noord/Zuidlijn-station Rokin op- en afrijdt. Bij de poging om weer boven te komen, komt de agent ten val.Beelden van verschillende omstanders circuleren sinds vanavond op sociale media. Of het voorval ook vanavond gebeurde, is niet duidelijk.Te zien is hoe de agent eerst met de motor naar beneden rijdt, en enige tijd later weer met de motor omhoog probeert te rijden. Bovenaan de trap slipt het achterwiel weg, waarna de motor kantelt en de agent van de motor springt.Een politiewoordvoerder kon vanavond nog niet vertellen waarom de agent met de motor de trap nam. Wel zegt de zegsman dat in algemene zin motoragenten bij het uitoefenen van hun taak vrijstelling hebben van verkeersregels 'zolang dat geoorloofd is'. Of dat ook hier het geval is, wordt uitgezocht.