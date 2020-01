Man zit vijf dagen vast met rottende penis in zelfgemaakt seksspeeltje

In de categorie ‘doe dit thuis niet na’ dit keer een 21-jarige man uit Thailand. Hij kwam vast te zitten met zijn penis in een zelfgemaakt seksspeeltje en moest daarvoor naar het ziekenhuis.



De 21-jarige Thai wilde op een bijzondere manier aan zijn trekken komen. Hij deed een sok om zijn penis en stopte deze in een metalen pijp. Nadat hij was klaargekomen was zijn tampeloeres zo opgezwollen dat het bloed er niet meer uit kon waardoor hij vast bleef zitten.



Vijf dagen lang probeerde hij thuis zijn geslachtsdeel uit de pijp te krijgen. Hij probeerde verschillende glijmiddelen uit om zichzelf uit zijn benarde positie te bevrijden, maar niets hielp. Toen hij geen andere oplossing meer zag, besloot hij toch maar naar het ziekenhuis te gaan.



De man gebruikte al twee keer het bijzondere speeltje voordat hij de derde keer vast kwam te zitten. Het enige verschil is dat hij de laatste keer wel een hoogtepunt bereikte, waardoor hij vastzat.



In de kliniek bleek zijn penis al te rotten aan de binnenkant. Na vijf dagen pijn riep hij om hulp en werd hij uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde drie uur om de penis van de man los te krijgen.



Dokter Sita Likisakul, die de man behandelde, zegt dat hij van geluk mag spreken tegen Daily Mail. “Doordat het bloed niet meer kon terugkeren, bleef het in de klieren aan de bovenkant van de penis. Het begon daarom al te rotten. Het is erg gevaarlijk om drie uur vast ze zitten met de penis. Iemand kan zijn geslachtsdeel dan al verliezen. Laat staan vijf dagen. Ik ben nog steeds verbaasd dat hij het heeft kunnen overleven.”

Reacties

19-01-2020 08:44:28 Khitchakut

Aziaten zijn normaliter tamelijk klein geschapen.



Anderzijds begrijp ik zo'n jongen niet, voor bij wijze van spreken een maaltijd kan hij zich een poesje huren..



.

Laatste edit 19-01-2020 08:45 Hmm.. Een Thaise man? Dan is het vast een dun pijpje geweestAziaten zijn normaliter tamelijk klein geschapen.Anderzijds begrijp ik zo'n jongen niet, voor bij wijze van spreken een maaltijd kan hij zich een poesje huren..

19-01-2020 09:55:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.770

OTindex: 74.797

Quote:

Het duurde drie uur om de penis van de man los te krijgen.



Hmmm ,dus hij is hem kwijt na een castratie die drie uur duurde? Nou ja, zo'n rottend worteltje, daar heeft ie toch niks meer aan. Hmmm ,dus hij is hem kwijt na een castratie die drie uur duurde? Nou ja, zo'n rottend worteltje, daar heeft ie toch niks meer aan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: