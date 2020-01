19-01-2020 01:03:31

Hier enkele voorbeelden van "domme vragen" die ik in mijn werk als ICT'er meegemaakt heb:Klant belt met de klacht dat zijn pc het niet doet. Of wij wisten waarom. Bij de vraag of de stekker wel in het stopcontact zit, kwam het antwoord dat meneer even een zaklamp moest pakken gezien de stroom uitgevallen was..Klant belt met de klacht niet meer in te kunnen loggen terwijl het de dag ervoor geen probleem was. Bij de vraag wat ze precies gedaan had, vertelde ze dat ze haar account verwijdert had en er nu niet meer in kon..Toegegeven, soms kan ik het ook niet laten mee te gaan in de domheid van een klant:Klant belt met de vraag of wij ook controleren of een laptop "van de vrachtwagen af gevallen is". Waarop ik doodleuk antwoordde: Natuurlijk! Ik neem aan dat u wilt dat we alle schade repareren?