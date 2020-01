Vader geeft zoon de naam Feyenoord: Mijn ex moest daarvoor naar België

Je hebt fans en je hebt fans. Een fanatieke supporter van Feyenoord heeft zijn zoon de naam 'Brian Feyenoord' gegeven.De vader deed bij de radio-uitzending van Mattie & Marieke op QMusic zijn verhaal. "Mijn zoon heet Brian Feyenoord. Zo is hij ook geregistreerd. Het enige probleem was dat het niet in Nederland mag, dus mijn ex moest toentertijd naar België toe om daar te bevallen. Daar mag je hem wel aangeven met de naam Feyenoord. Sindsdien heet hij Brian Feyenoord.""Dan vraag je jezelf af: waarom geef je een kind de naam Feyenoord? Ja, luister. In die tijd dat mijn zoon geboren werd speelde Leonardo bij Feyenoord. Heel veel gasten die ik ken gaven hun zoons de naam Leonardo. Wat gebeurde er nou? Die knoepert speelde binnen no time bij 020 (Ajax, red.). Dan heet je zoon Leonardo, snap je? Ik dacht: dat gaat mij niet gebeuren."De vader heeft overigens nog een zoon. "Mijn oudste zoon is dat bekende mannetje met zijn middelvinger van de foto . Die heeft iedereen weleens gezien."