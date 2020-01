Schoenontwerpster uit Eindhoven komt met torenhoge pump voor mannen

De zool is breder, de enkelbandjes zijn groter en de hak kan twee keer zoveel gewicht dragen. Schoenenontwerpster Zeynep Dag (29) uit Eindhoven verwacht met haar nieuwe mannenpump het gat in de markt te hebben gevonden. Ze bouwt aan een wereldwijd schoenenimperium.



De schoenontwerpster ontvangt steeds vaker bestellingen van dragqueens uit Amerika. Ook veel bekende mannen kloppen bij haar aan. Voorheen moest ze hen vrouwenmodellen opsturen. En ja, dat onder een zwaarder gewicht een fragiele stilettohak eerder afbreekt, is dan te verwachten. Dag wilde dat voorkomen en maakte van vijf bestaande modellen ook een mannelijke versie. "Als vrouwen in mannenkleding kunnen lopen, mogen mannen toch ook hakken aan? Het is een soort fuck you naar de standaard.”



Vanaf deze maand worden de herenmodellen - met torenhoge hakken - verkocht bij Alzúarr, het schoenmerk van de ontwerpster. Van standaarden heeft ze nooit gehouden. Op school was ze anders dan anderen. Ze droeg altijd korte jurkjes of rokjes, gecombineerd met een paar hoge hakken. Mensen vonden dat raar en maakten opmerkingen. "In het begin trok ik me veel aan van dat commentaar. Ik ging me zelfs 'normaal' kleden. Maar toen besloot ik te zijn wie ik ben. En sinds ik dat doe, heb ik zoveel bereikt", aldus Zeynep Dag.

Reacties

18-01-2020 10:17:18 De Paus

Oudgediende



S Of had ik dat als Paus zijnde misschien toch weer beter niet kunnen zeggen? Welke echte man loopt nou op zulke damespumps? Het moet toch niet gekker worden, straks lopen de kerels nog in een lange jurk rond.Of had ik dat als Pauszijnde misschien toch weer beter niet kunnen zeggen?

18-01-2020 11:51:42 stora

Stamgast



Nou krijg je overal op koningsdag het spel hardlopen op naaldhakken

18-01-2020 13:50:20 Emmo

Oudgediende



Quote:

"Als vrouwen in mannenkleding kunnen lopen, mogen mannen toch ook hakken aan? Het is een soort fuck you naar de standaard.” Of misschien zijn kerels op dit gebied gewoon verstandiger en dragen wat ze aanstaat en niet wat iemand anders "voorschrijft". Of misschien zijn kerels op dit gebied gewoon verstandiger en dragen wat ze aanstaat en niet wat iemand anders "voorschrijft".

18-01-2020 14:30:56 sleeper

Oudgediende



Vrouwen zijn over het algemeen blij als die pumps uit kunnen. Waarom zouden mannen dan op die krengen willen lopen?

Normale mannen gaan tenslotte voor gemak.

18-01-2020 15:14:03 botte bijl

Stamgast



mensen die zoiets dragen, die doen het zelf, en niemand verbiedt ze om schoenen te kopen die lekker zitten en waarop je een boswandeling kunt maken over slechte paden

