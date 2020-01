Vliegtuig loost kerosine vlak boven schoolplein: kinderen gewond

LOS ANGELES - Chaotische toestanden op een schoolplein in de buurt van het vliegveld van Los Angeles. Veel kinderen zijn daar dinsdagmiddag onwel gewo

Tja, het vliegtuig kampte met problemen, en dan is de regel dat je niet met volle tanks ( volgens mij zit de Kerosine in de vleugels) mag landen. Het blijven vliegende bommetjes die boven ons hoofd hangen, maar we kunnen niet zonder.

18-01-2020 08:19:03

Het toestel was pas opgestegen? Ja, dan zitten de tanks nog vol en zal er best een flinke hoeveelheid gedumpt zijn. Maar ik mag aannemen dat er echt gaan andere mogelijkheid was, dus jammer voor degenen die onwel werden, maar dat lijkt mij beter dan een vliegtuig vol met passagiers in een vuurbal te zien opgaan.