Tabaksteeltmuseum Amerongen worstelt met imago tabak en overweegt naam te veranderen

AMERONGEN - Het Tabaksteeltmuseum in Amerongen overweegt de naam te veranderen. Volgens het museum blijven bezoekers nu weg vanwege het negatieve imago van tabak.



"Het is natuurlijk een hele hype geworden dat je geen tabak als genotsmiddel meer mag gebruiken", zegt bestuursvoorzitter Betty van den Bosch van het museum. "We hebben echt gehoord dat mensen zeiden: 'Tabak? Hier gaan we niet naar binnen' Daarom zitten we als bestuur en vrijwilligers te denken of we de naam moeten veranderen."



Van den Bosch staat niet te springen om dat te doen. "Omdat de historie dan wordt weggezet als niet zijnde geweest. Ik vind ook: het is het verleden en je moet het eigenlijk gewoon koesteren. Maar aan de andere kant moeten we wel bezoekers blijven houden. Sponsoren spelen ook een rol. Want wie wil nou tabaksteelt sponsoren? Daar zijn we dus nu over aan het discussiƫren. Wat is verstandig?"



Volgens Van der Bosch is tabak van levensbelang geweest voor Amerongen. "Het was onze economische drager. Amerongen had nooit bestaan als er geen tabaksteelt was geweest. Eigenlijk werkte heel Amerongen in de tabak. Behalve de dominee", zegt Van der Bosch lachend.



Mocht het museum toch van naam moeten veranderen, dan ziet ze wel mogelijkheden. Door bijvoorbeeld meer elementen uit de Amerongse geschiedenis uit te lichten, zodat het niet meer alleen over tabak gaat. Maar tabak zal volgens haar altijd een belangrijk onderdeel blijven van het museum. Wanneer een definitief besluit over de eventuele naamsverandering genomen wordt, is nog niet bekend.

Reacties

17-01-2020 14:19:47 Emmo

Tabaksmuseum heeft er tabak van?

17-01-2020 14:34:07 Mamsie

Naamswijziging lijkt me niet zinvol zolang tabak het onderwerp van de museumcollectie is.

17-01-2020 14:39:13 venzje

Tabak steelt museum?

.



Laatste edit 17-01-2020 14:40

17-01-2020 14:45:29 stora

Een nieuwe naam.

Bv: ik heb er tabak van.

17-01-2020 14:49:50 venzje

Quote:

Volgens Van der Bosch is tabak van levensbelang geweest voor Amerongen. "Het was onze economische drager. Amerongen had nooit bestaan als er geen tabaksteelt was geweest. Misschien naïef van me, maar is dan gewoon 'Museum Amerongen' een idee? Misschien naïef van me, maar is dan gewoon 'Museum Amerongen' een idee?

17-01-2020 15:45:11 HoLaHu

@venzje : Het kan soms zó simpel zijn he?

17-01-2020 15:53:46 TheBoss

Ik vind het maar onzin dat mensen niet naar een museum gaan puur omdat het vertoonde onderwerp tabak is. Ja roken is schadelijk en ik rook zelf ook niet maar dat betekent toch niet dat het museum gratis sigaretten uitdeelt aan je kinderen of iets dergelijks? Een reuze interessant onderwerp. Als ik in de buurt zou wonen zou ik zeker een keertje naar binnen gaan.

