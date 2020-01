Jonge ondernemer: Hilversumse Oscar (10) runt zijn eigen snoepwinkel voor expats

HILVERSUM - De Britse Oscar runt een online snoepwinkel voor expats in Nederland: Oscar's Little Sweet Shop. Hij is nog maar tien jaar oud, maar klinkt al als een echte ondernemer. "Alle winst stop ik weer terug in mijn bedrijf, want ik wil investeren in een snoepmachine."



Oscar geeft een rondleiding in zijn winkel. "We hebben Fudge, After Eight en allemaal andere Britse lekkernijen," vertelt hij. Een paar maanden geleden begon hij zijn snoepjeswinkel via Facebook. "Ik heb al meer dan 110 bestellingen gehad, het gaat supergoed."



Zijn vader helpt hem een handje. "We waren blij verrast toen Oscar met het idee kwam," zegt Graham Hickman. "En we begeleiden hem waar we kunnen bij dit leerzame project."



Samen met zijn zoon zit hij regelmatig achter de computer om bestellingen te verwerken. "Er is een grote groep expats hier in Hilversum en vooral rond de kerst kwamen er veel bestellingen binnen. Zelfs uit Den Haag!"



Vader en zoon pakken samen al het snoepgoed voor hun klanten in. "En dan sturen we ze een berichtje of ze het komen ophalen of dat wij het bezorgen," zegt Oscar. Is het niet veel werk? "Ja, maar het is erg leuk om te doen," zegt Oscar. "We stappen in mijn vaders auto en gaan alle snoepjes langsbrengen."



De winst delen ze. "We hebben fifty-fify geïnvesteerd aan het begin, dus de opbrengsten zijn ook voor ons alle twee," zegt Oscar. Alhoewel, eigenlijk gaat alle 'profit' weer terug in het bedrijf. "We hoeven geen extra geld meer uit te geven, want alles komt uit onze eigen business."



Oscar weet wel wat hij later wil worden. "Ik hou van inkopen en verkopen, dus ik wordt later wel 'businessman' worden. Dan ben ik eigen baas." En wie is bij Oscar's Little Sweet Shop de baas? "Oscar natuurlijk," lacht vader Graham. "Maar hij is een goede werkgever hoor." En kan hij al bijna zijn vaste baan opzeggen? "Dat zou mooi zijn, haha. Nou, ik kom graag fulltime werken voor Oscar als het zover is."



Het is verleidelijk, maar zélf snoepen is helaas niet de bedoeling. "Dan eet ik mijn eigen winst op, dat kan niet," zegt Oscar. Graham is onder de indruk van de discipline van zijn zoon. "Normaal is het echt een zoetekauw, maar nu het ten koste gaat van zijn inkomsten, kan hij het gewoon laten staan."

Reacties

17-01-2020 10:52:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.766

OTindex: 74.787

Kijk, dat is de échte ondernemersmentaliteit.

Die jongen die komt er wel!

17-01-2020 11:08:28 Khitchakut

En POEF, weg was zijn zorgeloze jeugd..

17-01-2020 11:51:48 stora

Stamgast



WMRindex: 17.388

OTindex: 2.344



Hij is zelf met het idee gekomen.

En nu speelt hij gewoon winkeltje in het echt.

En zijn vader houdt hem wel in de gaten.

Zijn school is ook belangrijk want als hij later echt in en verkoop wil gaan doen dan heeft hij diploma's nodig.

Niet ieder kind wordt gelukkig van buitenspelen. Deze heeft gewoon een leuke hobby. @Khitchakut , dat zie je toch verkeerd.Hij is zelf met het idee gekomen.En nu speelt hij gewoon winkeltje in het echt.En zijn vader houdt hem wel in de gaten.Zijn school is ook belangrijk want als hij later echt in en verkoop wil gaan doen dan heeft hij diploma's nodig.Niet ieder kind wordt gelukkig van buitenspelen. Deze heeft gewoon een leuke hobby.

17-01-2020 12:22:18 Khitchakut





Daar is helemaal niks mis mee, maar om daar al op 10 jarige leeftijd mee te beginnen? Sorry Stora, maar ik ben het oneens met je, zo'n knulletje moet met zijn vriendjes buiten gaan spelen, of, om modern te zijn, met zijn vriendjes op de Playstation oorlogje spelen.



En wat als papa over een poosje er tabak van krijgt? Wat dan? Gaat hij dan met de bus of op de fiets de bestellingen afleveren?



Het is vanwege zijn jonge leeftijd veel te veel afhankelijk van zijn vader.



Ik blijf van mening dat een 10 jarig jochie beter zijn tijd in andere spelletjes kan steken. Want rendabel zal het nooit worden.



@stora : En nu moet hij leren een grootboek bij te houden, en de inkomens te berekenen en belastingen af te dragen en een bedrijfje op te richten enzovoorts enzovoorts.Daar is helemaal niks mis mee, maar om daar al op 10 jarige leeftijd mee te beginnen? Sorry Stora, maar ik ben het oneens met je, zo'n knulletje moet met zijn vriendjes buiten gaan spelen, of, om modern te zijn, met zijn vriendjes op de Playstation oorlogje spelen.En wat als papa over een poosje er tabak van krijgt? Wat dan? Gaat hij dan met de bus of op de fiets de bestellingen afleveren?Het is vanwege zijn jonge leeftijd veel te veel afhankelijk van zijn vader.Ik blijf van mening dat een 10 jarig jochie beter zijn tijd in andere spelletjes kan steken. Want rendabel zal het nooit worden.

17-01-2020 12:35:18 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.786

OTindex: 476

Fudge, After Eight...Heel lekker, maar toch ook gewoon te verkrijgen bij een normale supermarkt. Want ik neem aan dat ze het snoepgoed niet zelf maken?

17-01-2020 12:43:13 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.235

OTindex: 3.116



In dit geval papa die dit misschien wel op zijn wensenlijst had staan maar meer kan verkopen als er een kind wordt gepresenteerd, dat is aandoenlijker en verkoopt beter.



Je hebt natuurlijk wel uitzonderingen, maar dan nog is een onderneming op deze jonge leeftijd niet goed. Ik ben het met @Khitchakut : eens, ik vind dat op zo'n jonge leeftijd dit niet hoort en ik heb dan ook het idee dat zo'n kind meegetrokken wordt door een ouder.In dit geval papa die dit misschien wel op zijn wensenlijst had staan maar meer kan verkopen als er een kind wordt gepresenteerd, dat is aandoenlijker en verkoopt beter.Je hebt natuurlijk wel uitzonderingen, maar dan nog is een onderneming op deze jonge leeftijd niet goed.

17-01-2020 12:53:00 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.107

OTindex: 33.395

eind deze maand komt de Brexit en gaan de grenzen dicht (zorg dat je voor een paar maanden Marmite, Worcestersauce en zo in huis hebt), en dan is het over met het winkeltje spelen

17-01-2020 14:25:33 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.736

OTindex: 22.266

@botte bijl : Voor een paar maanden Marmite en Worcestersauce? Bij nul verbruik heb ik voor jaren Marmite in huis en het ene flesje Worcestersauce dat ik ooit gekocht heb is ook al weer twintig jaar over datum.

17-01-2020 17:50:11 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 266

OTindex: 245

Wnplts: Velsen Noo

T En Engelse drop haal je ook in elke buurtsuper.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: