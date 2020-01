Eigenaar hoort tijdens bezoek eigen bromfiets wegrijden in Amstelveen

AMSTELVEEN - De politie heeft zaterdag binnen 24 uur vijf verdachten van bromfietsdiefstal aangehouden in Amstelveen.



Drie van de verdachten, allen minderjarigen uit Uithoorn, konden in de nacht van vrijdag op zaterdag worden aangehouden, na een melding van een bromfietsdiefstal. De melder hoorde die nacht zijn bromfiets starten en wegrijden, terwijl hij bij een vriend op bezoek was, schrijft de politie op Facebook.



De eigenaar ging er met zijn vriend op een andere scooter achteraan en kon de daders enige tijd op afstand volgen. Kort daarop arriveerde de politie, die na een korte zoektocht de drie verdachten aantrof bij een bushalte aan de Noorddammerweg. De gestolen bromfiets, die ze hadden achtergelaten, stond naast een andere in Amstelveen gestolen snorfiets.



Later die dag zagen agenten rond 15.40 uur in de wijk Waardhuizen een snorfietser met passagier vallen, die er daarna te voet vandoor gingen. Zij konden op aanwijzing van getuigen worden aangehouden in een woning. De snorfiets waarop ze reden, bleek te zijn gestolen. In de buddy van het voertuig lagen nog meer gestolen spullen.



Eigenaren wordt aangeraden om hun brom- en snorfiets altijd met een tweede slot vast te zetten aan een vast object. De politie in Amstelveen waarschuwt de laatste maanden al vaker voor een toename van het aantal scooterdiefstallen.

18-01-2020 16:20:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.125

OTindex: 33.400

een goed gehoor is niet altijd leuk, maar wel nuttig

18-01-2020 17:23:12 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 270

OTindex: 247

Wnplts: Velsen Noo

T



Bleek het mijn auto te zijn, waarvan ik niet eens wist dat het een alarm had.



resultaat: achterraam eruit geslagen. Gelukkig lag er niets in, maar een nieuw raam kost € 610,- Ik had iets dergelijks een paar weken geleden. Ik was aan het werk in Haarlem, en hoorde een alarm af gaan. Dacht dat het binnen was, dus ik zoeken naar een rookalarm. Kon niets vinden, dus toch even naar buiten gegaan.Bleek het mijn auto te zijn, waarvan ik niet eens wist dat het een alarm had.resultaat: achterraam eruit geslagen. Gelukkig lag er niets in, maar een nieuw raam kost € 610,-

18-01-2020 20:17:08 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 270

OTindex: 247

Wnplts: Velsen Noo

T @allone : mmmmnee , niet voor dat soort zaken. De auto is te oud om All-risk verzekerd te zijn, dus het is geheel voor mijn rekening

18-01-2020 20:59:25 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.797

OTindex: 13.837

S

Ja, diefstal van fietsen en brommers is een mooie eerste stap op het pad van de misdaad. Maar als je een brommer jat moet je dat wel stilletjes doen. Dus eerst een klein eindje met de gestolen brommer lopen en als je eenmaal uit de buurt bent, kun je hem wel starten. Het is niet zo slim om een gestolen brommer te starten op de plaats van de diefstal . Tot zover dit bericht uit Vaticaanstad. Ook dit geval heb ik weer besproken met mijn Maffia-vriendenJa, diefstal van fietsen en brommers is een mooie eerste stap op het pad van de misdaad. Maar als je een brommer jat moet je dat wel stilletjes doen. Dus eerst een klein eindje met de gestolen brommer lopen en als je eenmaal uit de buurt bent, kun je hem wel starten. Het is niet zo slim om een gestolen brommer te starten op de plaats van de diefstal. Tot zover dit bericht uit Vaticaanstad.

18-01-2020 21:41:48 Khitchakut





Fiets, bromfiets, snorfiets, motorfiets, al die dieven zouden gestraft moeten worden zoals vroeger paardendieven werden gestraft.. Ophangen! @Ronnymij : Had je niet beter een achterraam op de sloop kunnen halen? Ik weet het, wijsheid achteraf, maar wellicht een volgende keer?Fiets, bromfiets, snorfiets, motorfiets, al die dieven zouden gestraft moeten worden zoals vroeger paardendieven werden gestraft.. Ophangen!

