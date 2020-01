Dierenambulance vangt 30 ganzen en een eend besmeurd met frituurvet

AALSMEER - De dierenambulance heeft ruim dertig dieren die eerder vandaag besmeurd met frituurvet aangetroffen werden, gevangen.



Eerder vandaag werden aan de Thailandlaan in Aalsmeer, langs de N201, meerdere besmeurde ganzen aangetroffen. Hun verenpak was doordrenkt met frituurvet, waardoor de vacht 'lek' was geraakt.



Volgens dierenambulance-medewerker Ellen was het noodzaak om de dieren zo snel mogelijk te vangen om ze grondig te kunnen wassen. Later vanavond liet ze weten dat dat vooralsnog gelukt lijkt. "We hebben 30 ganzen gevangen, en een eend. Dat waren alle dieren die langs de weg zaten."



De dieren verblijven op dit moment in de opvang in Amsterdam. "Morgen gaan ze naar Den Haag, naar een speciale opvang waar ze goed kunnen worden gewassen. We hopen dat we ze kunnen ontdoen van het frituurvet. Een paar ganzen zijn er slecht aan toe, ze zijn niet allemaal fit."

Reacties

17-01-2020 09:04:19 Khitchakut

En dan vraag je jezelf af hoe die dieren daarmee besmeurd zijn geraakt? Wat mij te binnen schiet is dat een cafetariahouder geen zin had om het gebruikte frituurvet volgens de regels weg te werken maar het ergens, (in een sloot?) gedumpt heeft.. Sommige mensen

17-01-2020 09:10:06 Mamsie

Aal-smeer wordt eend-smeer.....

17-01-2020 09:36:01 venzje

Cafetariahouders hebben doorgaans een abonnement bij een vetverwerkend bedrijf. Dat kost ze niks, daar krijgen ze zelfs geld voor.



Ik denk eerder aan een particulier, die na de jaarlijkse oliebollenbakkerij zijn frituurolie niet in de plee wilde gieten, maar ook niet in zijn vuilnisbak. Dat geeft zo'n smeerboel. En in de sloot heeft hij er zelf geen last van... @Khitchakut : Ik denk het niet.Cafetariahouders hebben doorgaans een abonnement bij een vetverwerkend bedrijf. Dat kost ze niks, daar krijgen ze zelfs geld voor.Ik denk eerder aan een particulier, die na de jaarlijkse oliebollenbakkerij zijn frituurolie niet in de plee wilde gieten, maar ook niet in zijn vuilnisbak. Dat geeft zo'n smeerboel. En in de sloot heeft hij er zelf geen last van...

17-01-2020 09:46:21 Khitchakut

En ja, ik weet dat olie zich op water verspreid, maar dan nog.



Dacht ik ook in eerste instantie, maar om (minstens!) 30 Ganzen en een Eend te besmeuren heb je IMHO meer olie nodig dan je in één huis-tuin-en-keuken frituurpan zult vinden.. Denk ik..En ja, ik weet dat olie zich op water verspreid, maar dan nog.

17-01-2020 10:38:17 venzje

Drie liter frituurolie kan op het oppervlaktewater theoretisch een vlek van 3000 m2 opleveren. Da's best een lange sloot.

17-01-2020 10:40:48 allone

De ganzen bij Schiphol worden afgeschoten en die bij Aalsmeer worden gered....

17-01-2020 10:44:29 venzje

@allone : ... om vervolgens een paar kilometer verder alsnog te worden afgeschoten.

17-01-2020 11:24:47 venzje

Het zal in de praktijk misschien minder zijn, o.a. afhankelijk van de viscositeit, maar zelfs als het maar een kwart van die oppervlakte is, kun je daar best een paar beesten mee besmeuren.



17-01-2020 12:50:28 botte bijl

@allone : @venzje :

17-01-2020 14:57:24 BatFish

Het frituurvet was duidelijk niet warm genoeg. Ik denk trouwens dat je gans beter in de oven kunt klaarmaken dan kunt frituren

17-01-2020 16:57:08 allone

heb je honger?

