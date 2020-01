Gevaarlijk bankje op Korte Prinsengracht krijgt armleuningen

Het gevaarlijke bankje aan de Korte Prinsengracht in Amsterdam heeft inmiddels armleuningen gekregen. De Amsterdamse Reddingsbrigade vond dat de bank wel erg dicht bij de kade stond en wil eigenlijk dat het object een stuk naar achteren verplaatst wordt.



Tegen AT5 liet Walter Weg van de reddingsbrigade vorige week zondag weten dat er vorig jaar zeker drie mensen te water zijn geraakt op dat stukje gracht, waarvan er twee zijn overleden. Volgens Weg stond het bankje wel erg dichtbij de kade en was er daardoor een risico dat mensen vrij makkelijk te water zouden kunnen raken vanaf dat punt.



Ook Roel Piera van Koffiehuis DBP uitte zijn zorgen. Zijn koffiehuis in de Haarlemmerstraat is speciaal voor daklozen en veel van die daklozen verzamelen zich regelmatig bij het bankje. 'In augustus is er iemand die veel bij ons kwam in gevallen. Die is toen verdronken. Naar aanleiding daarvan hebben we het erover gehad om het bankje te verplaatsen.'



Stadsdeel Centrum heeft laten weten het bankje naar achteren te willen verplaatsen. Maar dat lijkt vooralsnog niet te zijn gebeurd. De geplaatste armleuningen zorgen ervoor dat mensen zich kunnen vasthouden als ze opstaan..

Reacties

17-01-2020 00:19:41 Mamsie

Mwah.... Ik zou daar ook niet graag gaan zitten zonder die veiligheidsbeugels.

Doodgriezelig!

17-01-2020 00:24:18 Khitchakut

@Mamsie : Als ze dat bankje gewoon omdraaien is het probleem ook opgelost

