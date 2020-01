Marktkooplieden Ganzenhoef kunnen vanaf zaterdag naar toilet op kinderboerderij

(Vervolg op een eerder artikel) Nadat de toiletten op de markt bij Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost werden weggehaald, waren marktkooplieden genoodzaakt om hun behoeften tegen een boom of in een emmertje te doen. Inmiddels is daar een oplossing voor gevonden.



De marktkooplui mogen vanaf zaterdag gebruikmaken van het toilet van Kinderboerderij Gliphoeve. Het stadsdeel zegt dit initiatief te omarmen en 'de kosten daarvan volledig voor eigen rekening te nemen'.



'Dit is een fantastische oplossing vanuit marktondernemers en de buurt. Het toont hun betrokkenheid', stelt Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur.



De gemeente haalde de toiletten enkele weken geleden weg. Volgens de ondernemers gebeurde dat vanwege bezuinigingsmaatregelen. 'We worden hier gewoon honderd jaar terug in de tijd gezet', stelde een van hen.



Waar de mannen in principe nog terecht konden bij een boom, was het voor marktkoopvrouw Aurora een stuk lastiger. Zij moest het doen met een 'ouderwetse po', waarmee ze in haar bus ging zitten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: