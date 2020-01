Man heeft drie dagen lang erectie en moet naar het ziekenhuis

Een Mexicaanse man is opgenomen in het ziekenhuis omdat zijn erectie al drie dagen lang aanhield. Hij had een seksueel stimulerend middel genomen dat bedoeld was voor stieren.



De Peruviaanse krant ‘La Republica’ schrijft dat een man in het ziekenhuis werd opgenomen omdat zijn erectie na drie dagen nog niet verdwenen was. Naar verluidt zou de man een stimulerend middel hebben genomen dat gebruikt wordt in de veeteelt, omdat hij een seksueel afspraakje had met een jonge vrouw van 30.



De ongetwijfeld in pijn verkerende man moest een spoedoperatie ondergaan. Volgens het ziekenhuis had hij de pillen gekocht in Veracruz in Mexico, waar boeren ze gebruiken voor hun stieren om ze aan te moedigen om te paren. Over het succes van de operatie en de verdere toestand van de man zijn verder (nog) geen details bekend.

Reacties

16-01-2020 14:44:29 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.776

OTindex: 473

Ach jee, die man moest boeoeoeten....

16-01-2020 14:50:26 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.476

OTindex: 4.951

Een beetje stier weegt al gauw een ton. Het doseren voor menselijk gebruik van voor zulke kolossen bestemde medicijnen luistert dan erg nauw. (Nog afgezien van het gegeven dat een runderlichaam heel anders werkt dan een mensenlichaam.)

Hij zal zich nu wel erg lullig voelen.



Laatste edit 16-01-2020 14:50

16-01-2020 14:56:13 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.776

OTindex: 473

@venzje : Hij mag al blij zijn dat hij nog wat heeft om zich zo te voelen...

16-01-2020 15:11:53 stora

Stamgast



WMRindex: 17.381

OTindex: 2.342

Hij stond al 3 dagen voor paal.

16-01-2020 15:26:44 mehor

Als je middelen gaat gebruiken die voor grote dieren zijn bedoeld dan kan je problemen verwachten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: