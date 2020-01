Vrouw valt van kameel en daagt Tripadvisor voor rechter

Een vrouw uit de Amerikaanse staat New Jersey daagt reiswebsite TripAdvisor voor de rechter, nadat een kameel haar tijdens een ritje in Marokko op de grond gooide.



De 24-jarige Breanna Ayala en haar familie boekten in januari 2018 via Viator een kamelenrit bij zonsondergang in Marrakech. De vrouw beweert dat zij en haar familie voor aanvang van de excursie geen veiligheidsinstructies kregen.



Tijdens de rondrit vertelde een van de begeleiders aan Ayala dat de kameel waarop ze zat zwanger was en over ongeveer een maand moest bevallen. De kameel rende later weg van de karavaan, waardoor Ayala op de grond viel en haar arm brak. De begeleiders van de excursie wachtten een uur tot de eigenaar van het bedrijf arriveerde. Pas toen belden ze een ambulance, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten. Ayala werd in Marokko geopereerd en verbleef twee dagen in het ziekenhuis.



Ayala beschuldigt Tripadvisor en dochtermaatschappij Viator van nalatigheid en contractbreuk omdat ze niet hebben onderzocht of de reisorganisatie die de kamelentour organiseerde veilig handelde en getrainde, fitte kamelen gebruikte.



Een woordvoerder van Tripadvisor en Viator laat weten dat het bedrijf geen commentaar geeft op lopende rechtszaken.



Viator, dat online klantenrecensies publiceert, meldt op zijn website dat het reizigers helpt bij het researchen en boeken van meer dan 200.000 activiteiten wereldwijd, maar dat het bedrijf de tours niet zelf beheert en niet verantwoordelijk is voor eventuele problemen.



Wanneer klanten een excursie boeken via de website, moeten ze akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van het bedrijf, die stellen dat de interacties met de ‘leveranciers’ van de excursies ‘op eigen risico’ plaatsvinden.

Reacties

Maar ik was wél kien genoeg om mijzelf bijzonder goed vast te houden! Tijdens het afstijgen liet mijn kameel zich plompverloren op zijn knieën vallen, zou ik mijzelf niet goed vast hebben gehouden dan was ik waarschijnlijk gelanceerd



Uiteindelijk vind ik dit soort dingen toch vooral een kwestie van je gezond verstand gebruiken, maar ja, als dat niet aanwezig is? Dan maar de reisorganisatie aanklagen, tuurlijk.. Ze is twee jaar geleden van die Kameel geflikkerd en nu dient ze pas een klacht in? Tamelijk laat. Verder, ikzelf heb in Egypte op zo'n woestijnschip gezeten en heb eveneens geen enkele veiligheidsinstructie ontvangen.Maar ik was wél kien genoeg om mijzelf bijzonder goed vast te houden! Tijdens het afstijgen liet mijn kameel zich plompverloren op zijn knieën vallen, zou ik mijzelf niet goed vast hebben gehouden dan was ik waarschijnlijk gelanceerdUiteindelijk vind ik dit soort dingen toch vooral een kwestie van je gezond verstand gebruiken, maar ja, als dat niet aanwezig is? Dan maar de reisorganisatie aanklagen, tuurlijk..

@Khitchakut :

Maar ik was wél kien genoeg om mijzelf bijzonder goed vast te houden! Tijdens het afstijgen liet mijn kameel zich plompverloren op zijn knieën vallen, zou ik mijzelf niet goed vast hebben gehouden dan was ik waarschijnlijk gelanceerd QuoteMaar ik was wél kien genoeg om mijzelf bijzonder goed vast te houden! Tijdens het afstijgen liet mijn kameel zich plompverloren op zijn knieën vallen, zou ik mijzelf niet goed vast hebben gehouden dan was ik waarschijnlijk gelanceerd



Maar deze dame is dus in staat om zonder ervaring en zonder rijbewijs in een auto te stappen en vervolgens de verhuurmaatschappij aan te klagen als ze ergens tegenaan rijdt. Altijd goed om vooraf te weten hoe zo'n beest dat normaal gesproken doet. (Zo dus.)Maar deze dame is dus in staat om zonder ervaring en zonder rijbewijs in een auto te stappen en vervolgens de verhuurmaatschappij aan te klagen als ze ergens tegenaan rijdt.

S Sowieso zijn kamelenritjes not done, omdat de dieren nou niet bepaald een goed leven hebben

: Ach, het was slechts een ritje van 5 minuten of zo en om heel eerlijk te zijn? Het was in de woestijn in een bedoeïenendorp en ik had zeker de indruk dat de Kamelen goed verzorgd waren. Niet zo vreemd natuurlijk omdat deze dieren geld genereren voor hun eigenaars.



Zou je zulke dieren echt slecht behandelen dan slacht je bij wijze van spreken de Gans met de gouden eieren.



@venzje : Mee eens, en op het gevaar af vervelend te worden, typisch Amerikaans @Yanuqa : Ach, het was slechts een ritje van 5 minuten of zo en om heel eerlijk te zijn? Het was in de woestijn in een bedoeïenendorp en ik had zeker de indruk dat de Kamelen goed verzorgd waren. Niet zo vreemd natuurlijk omdat deze dieren geld genereren voor hun eigenaars.Zou je zulke dieren echt slecht behandelen dan slacht je bij wijze van spreken de Gans met de gouden eieren.

Snap dit soort mensen echt niet.. Ze moet zich eerst bij haarzelf te raden gaan... Niet voor het een of ander.... Maar je bent zwanger en gaat op een beest/dier zitten.. Een beest/dier is sowieso onberekenbaar... Al is ie normaal zo mak als een lammetje... Als er een beetje wind staat kan een beest/dier al schrikken... Ze mag blij zijn dat er niets met het kindje is gebeurd.. En dan loopt ze nu na twee jaar te mauwen dat haar arm gebroken is???Snap dit soort mensen echt niet.. Ze moet zich eerst bij haarzelf te raden gaan...

@GroteMop1983 : De Kameel was zwanger, niet de vrouw

