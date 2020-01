Sushichef tast diep in de buidel

Zoals in Nederland Vlaggetjesdag een

traditie is,zo heeft Japan jaarlijks de

Nieuwjaarsveiling op de vismarkt van

Toyosu.Vooral de blauwvintonijn is daar

een geliefd object.



Dat bleek maar weer eens:Kiyoshi Kimura

van restaurantketen Sushi Zanmai wist

een blauwvintonijn van 276 kilo op de

kop te tikken.Goedkoop was de vis niet:

Kimura moest er 193 miljoen yen,zo'n

1,6 miljoen euro,voor op tafel leggen.



Voor een vergelijkbare vis betaalde

Kimura vorig jaar 2,75 miljoen euro.De

blauwvintonijn is een bedreigde soort

die veertig jaar oud kan worden en wel

680 kilo kan wegen.

Reacties

15-01-2020 19:13:42 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 570

OTindex: 1

Wnplts: dorst

Tonijn, eerste aardbei, maatjes haring, eerste scheet van een koningskind, kosten kapitalen. Waarom, ik weet het niet. Schiet mij maar lek, eerste kogelgaatje; onbetaalbaar.

15-01-2020 20:12:41 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.069

OTindex: 33.382

als je bedenkt dat zo een chef met 1 kilo tonijn waarschijnlijk 200/400 stuks sushi bereidt, die duur wordt verkocht, vooral ook omdat het van deze vis komt, dan is het minder gek dan het lijkt, de chef verdient er genoeg aan

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: