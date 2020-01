Honkbalduel ontspoort: slagman slaat tegenstander met knuppel

In de Venezolaanse honkbalcompetitie is een wedstrijd tussen Aguilas del Zulia en Caribes de Anzoategui helemaal uit de hand gelopen. In totaal werden negen spelers en een manager weggestuurd.



In de achtste inning ontsteekt Aguilas-slagman Alex Romero in woede als de werper van Caribes de bal met opzet hard op zijn lichaam gooit. Hij draait zich om en begint met zijn knuppel de catcher te slaan.



Een inning eerder was het ook al misgegaan toen een werper van Aguilas juist een tegenstander op het lichaam raakte. Caribes won het duel uiteindelijk met 13-2.

Reacties

15-01-2020 14:31:08 stora

Stamgast



Quote:

Die inning was dus heel innig Die inning was dus heel innig

