Rijbewijsloze Wormerveerder (17) voor derde keer betrapt: auto van broer ingenomen

Een 17-jarige Wormerveerder heeft zijn volwassen broer iets uit te leggen. De jongen werd vrijdag voor de derde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, waarop de auto in beslag werd genomen. Dat voertuig staat echter op naam van zijn broer.



De politie Zaanstreek schrijft op Facebook dat de volwassen broer na de eerste twee overtredingen was gewaarschuwd. Nadat de politie zijn broertje eerder had betrapt, was hem tot twee keer toe gevraagd te voorkomen zijn minderjarige bloedverwant nogmaals achter het stuur van zijn wagen zou kruipen.



Blijkbaar had hij onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen, want opnieuw werd de 17-jarige betrapt. "Als wij drie keer een persoon betrappen op het rijden zonder rijbewijs nemen wij op last van de Officier van Justitie de personenauto in beslag", licht de politie.



Overigens hoeft de volwassen broer er niet van uit te gaan dat hij zijn auto nog terugziet. "Doel hiervan [inbeslagname, red] is om de personenauto niet meer terug te geven maar te vernietigen of te verkopen."

Reacties

14-01-2020 18:35:33 Heusdenaar

Zou zijn broer wel leuk vinden ja

14-01-2020 19:17:55 botte bijl

natuurlijk had een 17jarige zelf kunnen bedenken dat hij dit niet mag doen



Laatste edit 14-01-2020 19:19 grote broer is waarschijnlijk wel meerderjarig. we kunnen ons afvragen of die na de eerste keer duidelijk genoeg was, en de sleutels goed genoeg opborgnatuurlijk had een 17jarige zelf kunnen bedenken dat hij dit niet mag doen

14-01-2020 19:48:52 stora

Op wmr is er een lid die op 17 jarige leeftijd zijn rijbewijs had. In 1 keer gehaald Hij mocht alleen tot zijn 18de rijden met een volwassene naast zich ie een geldig rijbewijs heeft.

Stoer joch

Dat zeventienjarige broertje had zelf zijn rijbewijs kunnen halen.Op wmr is er een lid die op 17 jarige leeftijd zijn rijbewijs had. In 1 keer gehaaldHij mocht alleen tot zijn 18de rijden met een volwassene naast zich ie een geldig rijbewijs heeft.Stoer joch

14-01-2020 21:04:25 botte bijl

@stora :

als ik mij niet vergis is dat WMR-lid een pientere jongen, en ik vermoed dat die jongen in het artikel "een beetje dom" is als ik mij niet vergis is dat WMR-lid een pientere jongen, en ik vermoed dat die jongen in het artikel "een beetje dom" is

Natuurlijk kan het eenmaal of zelfs tweemaal voorkomen dat iemand, een familielid, je autosleutels pikt en gaat joyriden, ik kan het weten, mijn jongste zoon heeft dit ook gedaan.



Nadat hij mijn auto total-loss had gereden heeft hij evenwel nooit meer de gelegenheid gehad om mijn autosleutels te stelen en uit te gaan rijden. Ik bewaakte die sleutels zo ongeveer met mijn leven..



Daarom denk ik dat oudste broer er vanaf wist en het wel goed vond, vergeet niet dat hij 'slechts' 3x betrapt is, wie weet hoe vaak hij de auto gebruikt heeft? Wellicht tientallen keren



Laatste edit 14-01-2020 21:17 Ik vermoed dat de jongeman de auto met medeweten van de oudere broer heeft meegenomen, daarom vind ik inbeslagname en verbeurdverklaren een terechte straf.Natuurlijk kan het eenmaal of zelfs tweemaal voorkomen dat iemand, een familielid, je autosleutels pikt en gaat joyriden, ik kan het weten, mijn jongste zoon heeft dit ook gedaan.Nadat hij mijn auto total-loss had gereden heeft hij evenwel nooit meer de gelegenheid gehad om mijn autosleutels te stelen en uit te gaan rijden. Ik bewaakte die sleutels zo ongeveer met mijn leven..Daarom denk ik dat oudste broer er vanaf wist en het wel goed vond, vergeet niet dat hij 'slechts' 3x betrapt is, wie weet hoe vaak hij de auto gebruikt heeft? Wellicht tientallen keren

14-01-2020 21:19:57 Mamsie

Toch vind ik het niet deugen dat de oudere broer gestraft wordt voor het gedrag van die puber.

Wie zegt dat hij zijn autosleutels niet goed opborg?

Dat zijn broertje ze tóch wist te vinden kan je hem toch niet aanrekenen!

Het is overduidelijk dat de oudere broer daar vorstelijk maling aan had! Zo gezegd, 3x betrapt, maar hoe vaak heeft hij de auto meegenomen?



Ik heb zelf in een dergelijke situatie gezeten, vergeet dat niet! Ik reken het de oudere broer aan omdat het natuurlijk veel vaker is voorgekomen en volgens mij was het met de goedkeuring van oudere broer.



Waarom denk je dat de politie overgegaan is tot inbeslagname? Doen ze niet zomaar hoor!



"Wie zegt dat hij zijn autosleutels niet goed opborg?"



Dat zeg ik!



"Dat zijn broertje ze tóch wist te vinden kan je hem toch niet aanrekenen!"



Vind ik dus wel, wel na meerdere keren.. @Mamsie : Lees nou eens goed wat er staat lieverd! Hij was al vaker betrapt en de politie had al meerdere keren aan de oudere broer gevraagd om te voortkomen dat hij de auto kon nemen!Het is overduidelijk dat de oudere broer daar vorstelijk maling aan had! Zo gezegd, 3x betrapt, maar hoe vaak heeft hij de auto meegenomen?Ik heb zelf in een dergelijke situatie gezeten, vergeet dat niet! Ik reken het de oudere broer aan omdat het natuurlijk veel vaker is voorgekomen en volgens mij was het met de goedkeuring van oudere broer.Waarom denk je dat de politie overgegaan is tot inbeslagname? Doen ze niet zomaar hoor!Dat zeg ik!Vind ik dus wel, wel na meerdere keren..

14-01-2020 23:16:06 HoLaHu

@Khitchakut : Ik vind het sowieso raar dat de oudere broer de verantwoording krijgt over de daden van broertjelief. De snotkoker is nog minderjarig, dus de ouders zijn voor hem verantwoordelijk, niet de oudere broer. Verder zou het zomaar kunnen dat de puber, bij een van de vorige keren, de sleutel bij heeft laten maken. Ik vind het nogal hard om de oudere broer hiervoor te straffen door zijn auto verbeurd te laten verklaren.

Het is zijn auto dus is hij verantwoordelijk! Zeker omdat het al vaker is voorgekomen en hij tot 2x toe is gewaarschuwd door de politie!



Onder deze omstandigheden acht ik het volkomen terecht dat zijn auto in beslag is genomen!



Verder, als hij het er niet mee eens is kan hij altijd nog naar de rechter stappen en zien wat die er van vindt.



Overigens krijgt hij niet de verantwoordelijkheid over zijn broers daden, hij wordt enkel verantwoordelijk gehouden voor het ter beschikking stellen van een voertuig..



Laatste edit 14-01-2020 23:34 @HoLaHu : Ik ben bang dat je erg veel aannames doet. Wellicht zijn de ouders uit beeld en leeft de jongere broer bij zijn oudste broer? Wellicht heeft hij inderdaad met toestemming van de oudste broer de auto meermaals meegenomen? Om ook maar eens wat aannames te makenHet is zijn auto dus is hij verantwoordelijk!Onder deze omstandigheden acht ik het volkomen terecht dat zijn auto in beslag is genomen!Verder, als hij het er niet mee eens is kan hij altijd nog naar de rechter stappen en zien wat die er van vindt.Overigens krijgt hij niet de verantwoordelijkheid over zijn broers daden, hij wordt enkel verantwoordelijk gehouden voor het ter beschikking stellen van een voertuig..

14-01-2020 23:43:26 HoLaHu

Next! @Khitchakut : Aangezien we allebei van bepaalde aannames uitgaan, kunnen we dus eigenlijk gewoon stellen dat we te weinig informatie hebben om tot een sluitende conclusie te komen!Next!

Nadat mijn zoon mijn auto total-loss had gereden ontving ik bericht van de verzekeringsmaatschappij dat bij een volgende schade, veroorzaakt door mijn zoon, er geen uitbetaling zou plaatsvinden!



Ik bewaakte mijn autosleutels strenger dan een Mormoon zijn dochters maagdelijkheid bewaakt!!



Ik zie wel degelijk een schuld bij de oudste broer. En natuurlijk heb jij evenzeer recht op een eigen mening, that goes without saying. Ik vind het echter in dit geval, (!!), een compleet verkeerde beoordeling van je.



Laatste edit 15-01-2020 00:01 @HoLaHu : Ik spreek uit opgedane ervaringen.. Jij? Verder ga ik uit van de informatie die voorhanden is: Hij is voor de 3e keer betrapt, er is geen zicht op hoe vaak hij de auto heeft gebruikt maar het is onredelijk aan te nemen dat hij elke keer betrapt is, dus, logica (!!) zegt mij dat hij vast vaker gebruik heeft gemaakt van zijn broers auto.Nadat mijn zoon mijn auto total-loss had gereden ontving ik bericht van de verzekeringsmaatschappij dat bij een volgende schade, veroorzaakt door mijn zoon, er geen uitbetaling zou plaatsvinden!Ik bewaakte mijn autosleutels strenger dan een Mormoon zijn dochters maagdelijkheid bewaakt!!Ik zie wel degelijk een schuld bij de oudste broer. En natuurlijk heb jij evenzeer recht op een eigen mening, that goes without saying. Ik vind het echter in dit geval, (!!), een compleet verkeerde beoordeling van je.

15-01-2020 00:27:09 HoLaHu

@Khitchakut : Nee, ik spreek gelukkig niet uit eigen ervaringen. Maar hoewel jij wel uit eigen ervaring spreekt, wil dat natuurlijk niet zeggen dat dit een gelijkwaardige situatie is. Maar hoewel mijn zoons wat dit soort zaken betreft wél lieverdjes waren, wil dat niet zeggen dat ik bij familie en vrienden niet ook heel andere dingen gezien en gehoord heb. In mijn familie zijn er ook mensen van het rechte pad afgegaan, hebben vrienden hun kind op moeten halen bij een politiebureau, is er druggebruik en kwesties van vernielingen verricht onder invloed van alcohol. Wat ik maar wil zeggen: Wat jij hebt meegemaakt met jouw zoon, wil niet zeggen dat dat als leidraad kan dienen in elke situatie die er een beetje op lijkt. En dat bedoel ik goed, niet om je te kwetsen of om gemeen te zijn..

15-01-2020 00:51:28 tonktwee

Senior lid

Wnplts: dorst

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@HoLaHu : @Khitchakut : Jullie, en Zullie praten erover alsof het volwassenen zijn. Mijn inziens zijn het dombo's, hun pubertijd nog niet ontgroeid en wellicht aan de ghb en joints. Hopeloze gevallen. Inderdaad @Khitchakut , het beste wat je kan doen is je auto sleutel goed bewaren (rectaal?) of je auto verstoppen (rectaal?)

15-01-2020 01:07:56 botte bijl

@tonktwee :

hoe mannen dat moeten doen dat weet ik niet, maar ik zou de contactsleutel in mijn BH stoppen hoe mannen dat moeten doen dat weet ik niet, maar ik zou de contactsleutel in mijn BH stoppen

15-01-2020 01:21:33 HoLaHu

@tonktwee : Rectaal een auto verstoppen? Dat wil ik zien...Foto's or it didn't happen!

15-01-2020 01:28:13 Khitchakut





: Ik hoef mijn sleutels niet meer te verstoppen, omdat ik A. geen auto meer heb en B. omdat de desbetreffende zoon inmiddels overleden is. Verder, degene met de auto is meerderjarig, en juist hij heeft de gelegenheid gegeven, niet een of twee keer maar vele keren. Daarom ben ik het eens met de inbeslagname.



: Dikke kans dat zelfs jij dan de sleutels niet meer kunt vinden!



Laatste edit 15-01-2020 01:29 @HoLaHu : Ik weet dat je het niet zegt om te kwetsen, dat hoef je niet te bevestigen lieverd. Evenwel blijf ik bij mijn mening, de oudste had beter op zijn sleutels moeten passen. @tonktwee : Ik hoef mijn sleutels niet meer te verstoppen, omdat ik A. geen auto meer heb en B. omdat de desbetreffende zoon inmiddels overleden is. Verder, degene met de auto is meerderjarig, en juist hij heeft de gelegenheid gegeven, niet een of twee keer maar vele keren. Daarom ben ik het eens met de inbeslagname. @botte bijl : Dikke kans dat zelfs jij dan de sleutels niet meer kunt vinden!

15-01-2020 01:42:24 botte bijl

@HoLaHu :

weet je zeker dat je die foto's wilt zien weet je zeker dat je die foto's wilt zien

