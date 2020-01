Voetbalelftal uit hotel in Breda gezet na nacht vol vernielingen

BREDA - Een volledig voetbalelftal is in de nacht van zaterdag op zondag het Novotel aan de Dr. Batenburglaan in Breda uitgezet. De groep van 27 mensen veroorzaakte de hele nacht overlast en heeft in het hotel vernielingen aangericht.



Beveiligers verzochten de voetballers om te vertrekken toen die hotelspullen begonnen te vernielen, maar daar werd niet naar geluisterd. Een aantal raddraaiers ging naar de hotelkamers om daar verder te feesten.



Medewerkers van het hotel belden daarop rond halfzes 's ochtends de politie. Agenten kwamen naar het hotel om de groep naar buiten te begeleiden.



Een manager van het hotel zal later vandaag alle schade opnemen en aangifte doen. Daarna wordt op camerabeelden bekeken wie er verantwoordelijk is voor de schade. Medewerkers willen geen commentaar geven op de gebeurtenissen. Het is niet bekend om welke voetbalclub het gaat.

Reacties

14-01-2020 16:42:20 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.813

OTindex: 18.031

Zal lastig zijn exact te bepalen wie wat vernield heeft. Hopelijk kunnen ze die club collectief aansprakelijk stellen voor alle schade.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: