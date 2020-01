Huisbaas verhuurt appartement in ruil voor twee keer per week seks

Een huisbaas in Ierland biedt zijn woning te huur aan ‘een vrouw in ruil voor twee keer seks wekelijks’.



De woning was te zien op een geclassificeerde advertentiesite die gerund werd door een buitenlands bedrijf.

De advertentie werd gespot door een journaliste die er ruchtbaarheid aan gaf.



In het advertentiebericht stond dat het appartement gratis verhuurd zal worden als ‘een vrouw bereid is om haar lichaam twee keer per week te delen met de eigenaar’.



De zaak is in onderzoek, omdat mensenrechtenorganisaties van mening zijn dat de man de wet heeft overtreden, zeker als het gaat om seksueel misbruik.

Reacties

14-01-2020 12:18:06 Khitchakut

Wat een onzin! Hij vraagt en biedt aan, hij dwingt niet! Iedereen staat het vrij al dan niet te reageren, dat gaat verder niemand geen donder aan! Mensenrechtenorganisaties zouden zich met serieuze dingen bezig moeten houden!



.



Laatste edit 14-01-2020 12:19

14-01-2020 14:26:15 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.711

OTindex: 22.254

@Khitchakut : Yep, prostitutie, daar is hier mi sprake van, is legaal in Nederland. Of dat in Ierland ook zo is weet ik niet, maar ook daar lopen de hoertjes over straat zonder dat er mensenrechtenorganisaties zich ertegenin bemoeien.

14-01-2020 16:18:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.751

OTindex: 74.753

Ach, als het een overeenkomst is tussen volwassen mensen, wat is daar dan op tegen.

Hij is eerlijk in zijn voorwaarden en als er een vrouw is die hier niets op tegen heeft is het toch oké!



Misschien dat de fiscus iets gevonden heeft om op te vitten....

