Fietsendief (16) uit Vleuten zet buit op Marktplaats en wordt gepakt

DE MEERN - De politie heeft een 16-jarige jongen uit Vleuten opgepakt vanwege een fietsendiefstal afgelopen donderdag bij station Terwijde. Dat meldt de politie op Twitter.



De eigenaar van de gestolen fiets zocht na de diefstal op Marktplaats en zag vervolgens zijn fiets te koop staan. Hij regelde een afspraak met de verkoper en schakelde ook de politie in.



De verkoopafspraak vond vrijdag in De Meern plaats. De partner van de fietseigenaar herkende de fiets en schakelde de politie in. De verdachte nam daarop de benen, maar kon even later alsnog door agenten in de boeien worden geslagen.

Reacties

14-01-2020 10:14:34 Khitchakut

Dit gebeurt vaker dan je zou denken, kijk maar eens op de linkjes hierboven..

14-01-2020 10:16:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.033

OTindex: 33.365

Quote:

de politie kon dus de eigenaar van de gestolen fiets meteen inrekenen wegens heling de politie kon dus de eigenaar van de gestolen fiets meteen inrekenen wegens heling

14-01-2020 15:44:50 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.787

OTindex: 13.831

S Ik heb dit geval besproken met mijn Maffia vrienden. Tja, nog een heel onervaren beginner op het gebied van de misdaad. Een fiets stelen, dat is op zich wel een aardig begin van een carrière in de misdaad. Maar dan doet hij zowat alles fout. De gestolen fiets wordt dadelijk en niet opnieuw geverfd en/of voorzien van een ander zadel of een andere bel (die van een andere gestolen fiets gehaald zijn) te koop aangeboden op Marktplaats op te halen in de buurt van de plaats van het misdrijf.

Kijk, dat is echt amateurwerk. Fiets overschilderen in een andere kleur, ander zadel, andere koplamp, andere bel, en dan een half jaar later te koop aanbieden een heel eind verderop, waar een criminele vriend woont. Jij verkoopt zijn gestolen fietsen en hij verkoopt jouw gestolen fietsen. Ja, je kunt op je vingers natellen dat de bestolene een nieuwe fiets nodig heeft en dat hij, kort na de diefstal, gaat kijken op Marktplaats. Tja, dan moet hij natuurlijk niet als een van de eerste treffers zijn eigen fiets te zien krijgen. Tjonge, jonge, voor misdaad heb je geen grote intelligentie nodig (kijk maar naar mij), maar een zeker minimum aan intellect is toch wel een vereiste.

