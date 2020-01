Bejaard echtpaar onafscheidelijk: man (91) wordt onverwacht naast vrouw wakker in ziekenhuis

DEN HELDER - Als de 91-jarige meneer Bos pijn op zijn borst voelt, wordt hij met spoed opgenomen in het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder. Hij moet een nachtje blijven waardoor hij zijn vrouw noodgedwongen achter moet laten. Als hij 's nachts wakker wordt en zijn vrouw (86) naast hem ligt, is de verbazing dan ook groot.



"We wilden meneer Bos een nachtje ter observatie houden", legt verpleegkundige Daphne uit. "De volgende dag moest hij naar de afdeling Cardiologie. Hij en zijn vrouw zijn al op jonge leeftijd getrouwd en eigenlijk nooit alleen geweest. Heel sneu", vertelt ze.



Doordat mevrouw Bos alleen thuis een beetje bang is, belt ze haar zoon met de vraag of ze bij hem mag logeren. En dan gaat het mis. Nog voor ze richting haar zoon kan gaan, valt ze in haar tuin. Met veel pijn wordt ze naar hetzelfde ziekenhuis gebracht als waar haar man ligt.



"De eerste 24 uur moest ze bij ons op de afdeling Acuut blijven. Dit was precies de afdeling waar haar man eerder die dag ook werd opgenomen", vertelt Daphne.



Het personeel van het ziekenhuis besluit de twee samen op dezelfde kamer te leggen, zodat ze ondanks alles alsnog samen de nacht door kunnen brengen.



"Meneer Bos lag al te slapen toen we zijn vrouw binnen brachten. We hebben hem wakker gemaakt. Hij was zo ontzettend blij om zijn vrouw weer te zien. Ondanks dat ze pijn hadden, waren ze zo opgelucht. Ze hielden de hele tijd elkaars handen vast. De familie was ook ontzettend blij voor ze."



De volgende dag werd meneer Bos overgeplaatst naar de afdeling Cardiologie en zijn echtgenote ging naar de afdeling Snijden. "Gelukkig hebben we ervoor kunnen zorgen dat de twee alsnog samen konden blijven", vertelt Daphne.



Inmiddels is meneer Bos weer thuis en gaat het goed met hem. Mevrouw Bos is momenteel aan het revalideren.

Reacties

13-01-2020 18:23:16 Khitchakut

Afdeling "Snijden", heerlijk dat Belgisch

13-01-2020 18:51:58 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 804

OTindex: 73

@Khitchakut :

Afdeling "Snijden", heerlijk dat Belgisch QuoteAfdeling "Snijden", heerlijk dat Belgisch



Is de kop van Noord-Holland nu ook al onderdeel van Belgie? Is de kop van Noord-Holland nu ook al onderdeel van Belgie?

13-01-2020 18:54:51 Khitchakut

@Kooldioxide : Helemaal overheen gelezen! Ik dacht dat het een artikel uit HLN was, nu zie ik pas dat het uit NH Nieuws komt LOL



Maar dan nog, wat raar dat we in Nederland een afdeling 'Snijden' hebben Ondanks mijn vergissing vind ik het toch echt een Vlaamse uitdrukking..



Er vanuit gaande dat men in deze 'Chirurgie' bedoelt.



.



Laatste edit 13-01-2020 18:56 Helemaal overheen gelezen!Ik dacht dat het een artikel uit HLN was, nu zie ik pas dat het uit NH Nieuws komt LOLMaar dan nog, wat raar dat we in Nederland een afdeling 'Snijden' hebbenOndanks mijn vergissing vind ik het toch echt een Vlaamse uitdrukking..Er vanuit gaande dat men in deze 'Chirurgie' bedoelt.

13-01-2020 19:05:20 Khitchakut

Overigens, over echtparen die al heel lang samen zijn:



Mijn moeder werkte in de ouderzorg, een paar keer per week ging ze bij een zeer oud echtpaar schoonmaken en boodschappen doen..



Dit echtpaar was al ver in de 80 en al van jongsaf samen. Op een kwade dag viel mevrouw en werd opgenomen in het ziekenhuis. De volgende dag kreeg haar man een hartaanval en overleed thuis. Niemand durfde het zijn vrouw te vertellen, maar dat hoefde ook niet.



Toen men de ziekenkamer van mevrouw binnenkwam zei ze onmiddellijk dat Jan, haar man, dood was, ze voelde dat hij weg was.. En dat was maar goed ook zei ze, want hij zou zonder haar niet lang overleefd hebben. De volgende dag overleed ze.. Ze werden tezamen begraven.



Mijn moeder had jarenlang bij dit echtpaar gewerkt en was zo erg overstuur dat ze haar werk bij de ouderzorg opgaf..



13-01-2020 19:30:04 jolien hanssens

Senior lid

WMRindex: 149

OTindex: 516

Wnplts: Marke

T

Overigens ik, Belg, kan je verzekeren dan "afdeling snijden" niet gebruikt wordt bij ons. Dat is dan chirurgie ofzo... @Khitchakut : zo triestig en vertederend tegelijkertijd.Overigens ik, Belg, kan je verzekeren dan "afdeling snijden" niet gebruikt wordt bij ons. Dat is dan chirurgie ofzo...

13-01-2020 20:53:48 Khitchakut





Als een stoplicht een pinklicht en een rotonde een rondpunt genoemd wordt kan de afdeling chirurgie ook best afdeling snijden genoemd worden @jolien hanssens : Ik geloof je onmiddellijk! Ik ben verre van een taalexpert maar dacht dat het een leuke Vlaamse uitdrukking voor chirurgie was. Ik vond, en vind, het eigenlijk niet eens zo ver gezochtAls een stoplicht een pinklicht en een rotonde een rondpunt genoemd wordt kan de afdeling chirurgie ook best afdeling snijden genoemd worden

13-01-2020 21:31:20 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.234

OTindex: 3.115



Maar ja, dan lees je Den Helder en dan vraag je je af "hoe komen ze op die afdelingsnamen?" Is daar een buitenlander aan het werk geweest maar geen Belg, want inderdaad in België kennen ze deze benamingen ook niet, dus een Zuid-Afrikaan of zo. @Khitchakut : Ook ik dacht aan België bij het lezen van de afdelingen, want afdeling Acuut en Snijden heb ik ook nog nooit van gehoord. Ik vind het vreemde benamingen voor afdelingen.Maar ja, dan lees je Den Helder en dan vraag je je af "hoe komen ze op die afdelingsnamen?" Is daar een buitenlander aan het werk geweest maar geen Belg, want inderdaad in België kennen ze deze benamingen ook niet, dus een Zuid-Afrikaan of zo.

13-01-2020 21:45:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.747

OTindex: 74.747

@Khitchakut :

Afdeling "Snijden", heerlijk dat Belgisch QuoteAfdeling "Snijden", heerlijk dat Belgisch



Ja he! En van een chirurg wordt dan ook verwacht dat hij zijn groot snijbewijs heeft!



ze hebben gewoon de de keuken bedoeld.



Laatste edit 13-01-2020 21:50



Laatste edit 13-01-2020 21:51 Ja he! En van een chirurg wordt dan ook verwacht dat hij zijn groot snijbewijs heeft! @omabep ze hebben gewoon de de keuken bedoeld.

13-01-2020 23:49:10 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.760

OTindex: 468

Blijkbaar hebben ze in dat ziekenhuis ook nog een afdeling Menselijkheid....Dat zie je steeds minder. Mooi dat dit nog gewoon kan!

