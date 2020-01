Amsterdammer loopt weg uit gevangenis en betast en slaat vrouwen in trein

Een 37-jarige man uit Amsterdam die was weggelopen uit een gevangenis in Schiedam, is op het station van Breda aangehouden. Even daarvoor zou hij in een trein die op weg was vanuit Rotterdam een vrouw hebben betast en een andere geslagen.



De politie is op zoek naar een van de twee vrouwen. Het gaat om een Engelssprekende vrouw die betast zou zijn door de man. Zij kwam na het incident in een coupé zitten naast een vrouw die uiteindelijk aangifte tegen de man deed. De Engelssprekende vrouw vertelde aan de andere vrouw dat de man haar betast had.



Klap in gezicht

Op datzelfde moment kwam de man de coupé binnen en gaf hij de uiteindelijke aangeefster een klap in haar gezicht. De Engelssprekende vrouw liep daarna weg. De geslagen vrouw besloot haar mishandelaar te volgen toen hij uitstapte op station Breda. Daar vroeg zij om hulp van medewerkers van de NS die de man aanhielden en overdroegen aan de politie.



De man bleek te zijn weggelopen uit een Penitentiaire Inrichting. Hij moet nog zeven maanden zitten voor het plegen van verschillenden misdrijven.

