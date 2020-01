Japanse miljardair geeft 8 miljoen euro weg aan Twitter-volgers

Een kleurrijke Japanse zakenman laat het geld weer rollen. Yusaku Maezawa belooft geld weg te geven aan zijn volgers op Twitter. Duizend mensen krijgen elk 1 miljoen yen, omgerekend ruim 8000 euro.



In totaal zal de stunt hem ruim 8 miljoen euro kosten. Om in aanmerking te komen, moeten ze zijn tweet delen. Dat is tot nu toe 4,1 miljoen keer gebeurd.



Vorig jaar deed Maezawa hetzelfde, maar toen was hij iets zuiniger. Hij verdeelde tot 100 miljoen yen (ruim 800.000 euro) onder honderd volgers van zijn account @yousuck2020. Dat bericht werd meer dan 4,3 miljoen keer geretweet en is daarmee het meest gedeelde bericht op Twitter ooit.



Maezawa kan het zich gemakkelijk veroorloven. Zijn vermogen wordt geschat op zo'n 2 miljard dollar. Maezawa is de man achter de grote Japanse fashionwebshop Zozotown. Dat heeft hij verkocht aan Yahoo Japan.



Van zijn vermogen heeft Maezawa ook een ruimtereis gekocht. Hij moet over een paar jaar met een raket van SpaceX rond de maan vliegen en daarna terugkeren naar de aarde.

