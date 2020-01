Franse supermarkt blundert met prijs televisies: politie-inzet nodig

Een foutje van een supermarkt in het Franse Montpellier leidde deze week tot een wel heel bijzonder tafereel. Géant Casino bood per ongeluk televisies aan voor 30,99 euro, in plaats van 399 euro. Klanten kwamen op de actie af en wilden de winkel niet zonder televisie verlaten. Zelfs niet toen de politie eraan te pas kwam.



Dat meldt het Franse BFM TV. De supermarkt had een fout gemaakt in de advertentie, waardoor de televisies voor 30,99 euro te koop werden aangeboden.



Hoewel het overduidelijk om een fout ging, werd de winkel al gauw bestormd door koopjesjagers. Sommige klanten hadden wel vier of vijf televisies in hun karretje geladen.



Kassamedewerkers vertelden klanten dat het om een fout ging en dat de televisies niet voor 30,99 euro verkocht konden worden. Ondanks dat weigerden veel klanten de winkel zonder televisie te verlaten. Ze blokkeerden vervolgens de kassa's.



Tientallen politieagenten werden opgeroepen om de klanten de winkel uit te helpen, maar het lukte de supermarkt niet om iedereen voor sluitingstijd naar buiten te krijgen.



Franse media melden dat wetgeving in Frankrijk bedrijven verplicht om aangeboden producten ook voor de vermeldde prijs te verkopen. Dat geldt echter niet als duidelijk is dat het om een vergissing gaat.



Het gebeurt wel vaker dat bedrijven per ongeluk producten voor een spotgoedkope prijs aanbieden.



Foutje, bedankt!

Zo bood Cathay Pacific vorig jaar door een menselijke fout businessclass retourvluchten van Vietnam naar New York aan voor nog geen 800 euro. Die vluchten zouden normaal 14.000 euro kosten. Klanten die de actie waren tegengekomen en een ticket kochten, hadden geluk. Zij mochten gewoon mee. Het kostte het bedrijf miljoenen.

Reacties

13-01-2020 08:27:41 Khitchakut





En zien jullie dat, lieve mensen? Sommige klootzakken hadden zelfs 4 of 5 tv's in hun karretje geladen! Laad er dan 1 in je karretje, dat kan ik nog begrijpen, maar 5? Bah, ik word onderhand doodziek van 'de mens'.. Avaritia, niet voor niets een hoofdzonde.



Een oud gezegde zegt dat des te beter je de mens leert kennen, des te meer ga je van je hond houden! Nou, verdomd, het is waar! Mijn cirkel is erg klein en dat hou ik zo, de rest? Ach, in principe? De moord ermee... Lilluk volk!



