Paus Franciscus grapt met non over zijn corrigerende tik op oudejaarsavond: “Niet bijten!”

Er kon woensdag wat humor van af bij paus Franciscus. Tijdens zijn wekelijkse audiëntie in Vaticaanstad kreeg de kerkvorst de vraag van een vrouw om

12-01-2020 19:42:49

Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 255

OTindex: 241

Wnplts: Velsen Noo

T

Met alle respect voor alle religies die hier rondgaan, snap ik nooit de hysterie van mensen als ze een, mijns inziens, net zo gewoon mens als jij en ik vereren, als ware het een God.



En het bewijs was er al toen deze Paus laatst even uit zijn slof schoot bij die dame.



De Paus is ook maar een mens, toch?