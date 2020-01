Buschauffeur De Lijn krijgt 10 messteken en werkt zijn hele rit nog af

Een buschauffeur van De Lijn is donderdagavond aangevallen met een mes en heeft daarna toch nog zijn rit afgerond. Pas toen hij aankwam in de stelplaats, liet hij de hulpdiensten bellen. Hij was in levensgevaar, maar kon de politie wel nog vertellen wat er was gebeurd. Het parket van Antwerpen opende een onderzoek naar poging tot moord.



De chauffeur reed een rit van Boom naar Lier, in de provincie Antwerpen. Omdat hij voor zat op schema, stapte hij bij het station van Kontich even uit om een sigaret te roken. Daar werd hij bestormd door een man die hem aanviel met een mes en na de steekpartij meteen wegvluchtte.



"Daarna heeft de chauffeur zijn rit nog afgewerkt", zegt Christel Minne van het parket van Antwerpen. "Mogelijk verkeerde hij in shock. Pas in de stelplaats in Tisselt (Willebroek) had hij in de gaten dat hij steekwonden had opgelopen, waarna zijn collega’s de hulpdiensten belden. Hij is naar het UZ Antwerpen gebracht en daar is vastgesteld dat hij 10 messteken had ter hoogte van de hals, in het rechterbovenbeen en in de armen." Hij was in levensgevaar, maar kon de politie wel nog vertellen wat er was gebeurd.



Over de dader en zijn motief is voorlopig niets bekend. "Het is momenteel nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Er is nog geen aanwijzing van wie de dader zou kunnen zijn. Hij is nog op de loop."



Het onderzoek naar poging tot moord is volop aan de gang. De bus is onderzocht op sporen en de chauffeur en eventuele getuigen worden verhoord. "We bekijken ook of er camerabeelden zijn van het incident," zegt Minne, "en in dat geval zullen die zeker vandaag nog onderzocht worden."

Reacties

12-01-2020 21:11:59 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 563

OTindex: 1

Wnplts: dorst

De al reeds bekende verward persoon, ook in België dus.

12-01-2020 21:17:20 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 255

OTindex: 241

Wnplts: Velsen Noo

T



Verder is het natuurlijk wel treurig dat we steeds meer van dit soort dingen lezen, en zelfs vaak in je eigen omgeving Het valt me tegen dat hij zelf niet na zijn dienst naar het ziekenhuis is gereden.....als je dan toch al bezig bentVerder is het natuurlijk wel treurig dat we steeds meer van dit soort dingen lezen, en zelfs vaak in je eigen omgeving

12-01-2020 21:27:04 Khitchakut

@Ronnymij : Woon jij in Kontich dan?

12-01-2020 21:38:17 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 255

OTindex: 241

Wnplts: Velsen Noo

T



@Khitchakut : nee gelukkig niet, maar ook hier in de buurt gebeuren de laatste tijd erg veel incidenten waarbij messen gebruikt worden.

12-01-2020 21:45:14 Khitchakut





't Is een hele trieste ontwikkeling kerel, we schijnen vergeten te zijn hoe je mannen van jongens maakt. @Ronnymij : Ik weet het, de laatste jaren van mijn lesgeven besteedde ik de laatste 20 minuten van de les steevast aan het verdedigen tegen mesaanvallen.. De mens is laf geworden, waar wij vroeger op de vuist gingen kun je nu een mes tussen de ribben krijgen als iemand denkt dat je 'm verkeerd aankijkt..'t Is een hele trieste ontwikkeling kerel, we schijnen vergeten te zijn hoe je mannen van jongens maakt.

12-01-2020 21:51:07 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.782

OTindex: 13.820

S Messen zijn niks voor mij, geef mij maar een ouderwetse ploertendoder.

12-01-2020 21:54:21 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 255

OTindex: 241

Wnplts: Velsen Noo

T



wij hebben het geluk ervoor getraind te zijn, maar zelfs dan wordt het steeds gevaarlijker. @Khitchakut :een ander probleem is hier, dat men gemiddeld met meer dan 1 persoon aanvalt, waarbij het soms onmogelijk is om je goed te kunnen verdedigen.wij hebben het geluk ervoor getraind te zijn, maar zelfs dan wordt het steeds gevaarlijker.

12-01-2020 21:55:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.005

OTindex: 33.360

mogelijk weer iemand die voor het leven is getekend omdat een ander de kop kwijt was

12-01-2020 22:01:31 Khitchakut





Ach, ik ben inmiddels een gezapige -ouwe- lul en woon in het achterland van Thailand, de kans dat ik met een mes om zeep geholpen zal worden is bijzonder klein, maar ik hou mijn hart vast voor mijn jongere vrienden



Een van mijn leerlingen belde me 's-avonds laat op, nog helemaal buiten adem van de adrenaline! Hij was out of nowhere aangevallen door een buurman met een machete!



Hij heeft de aanvaller weten te ontwapenen en onschadelijk gemaakt, maar het zal je maar overkomen! Was hij niet getraind dan had hij weleens zwaar in de problemen kunnen zitten.



En de aanleiding was schijnbaar dat de buurman vond dat mijn vriend zijn muziek te luid afspeelde



Ikzelf ben ooit in Rotterdam aangevallen door een idioot met een flink mes, ook hier heeft mijn training zijn vruchten afgeworpen, maar ik ben nog steeds bang van messen!



.



Laatste edit 12-01-2020 22:06 @Ronnymij : Ook dat klopt en past precies in mijn opmerking dat men laf is geworden, met wapens en in een groep, dan hebben ze wel lefAch, ik ben inmiddels een gezapige -ouwe- lul en woon in het achterland van Thailand, de kans dat ik met een mes om zeep geholpen zal worden is bijzonder klein, maar ik hou mijn hart vast voor mijn jongere vriendenEen van mijn leerlingen belde me 's-avonds laat op, nog helemaal buiten adem van de adrenaline! Hij was out of nowhere aangevallen door een buurman met een machete!Hij heeft de aanvaller weten te ontwapenen en onschadelijk gemaakt, maar het zal je maar overkomen! Was hij niet getraind dan had hij weleens zwaar in de problemen kunnen zitten.En de aanleiding was schijnbaar dat de buurman vond dat mijn vriend zijn muziek te luid afspeeldeIkzelf ben ooit in Rotterdam aangevallen door een idioot met een flink mes, ook hier heeft mijn training zijn vruchten afgeworpen, maar ik ben nog steeds bang van messen!

12-01-2020 22:07:56 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 255

OTindex: 241

Wnplts: Velsen Noo

T



Al ben je dan wel een van je beste zintuigen kwijt op dat moment....nee toch maar wat zachter afspelen dan... @Khitchakut : Ik veronderstel hieruit dat jouw leerling in het vervolg een koptelefoon gebruikt voor zijn muziek?Al ben je dan wel een van je beste zintuigen kwijt op dat moment....nee toch maar wat zachter afspelen dan...

12-01-2020 22:10:24 Khitchakut

@Ronnymij : De bewuste buurman had met meer mensen een probleem, het was niet echt de schuld van mijn leerling, sommige mensen klagen overal over.. Mijn leerling heeft de buurman, (onder begeleiding van wat klapjes), duidelijk gemaakt dat hij moest kappen met die onzin! Is inmiddels 2 jaar geleden en zover ik weet gaat het nu goed.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: