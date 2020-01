Vrouw zat drie dagen vast in kledingcontainer

Een 38-jarige vrouw is in Paterson, in de Amerikaanse staat New Jersey, in een kledingcontainer gesukkeld. Toen ze naar iets wou grijpen in de container werd ze naar eigen zeggen geduwd door een onbekende, die de deur sloot. Vervolgens zat ze drie dagen vast, tot ze afgelopen maandagochtend door de politie bevrijd werd.



Een toevallige voorbijganger hoorde noodkreten die leken te komen uit een kledingcontainer. Volgens ABC News kreeg de politie daarop een oproep binnen, waarna agenten ter plaatse kwamen.



Groot was hun verbazing toen ze een vrouw aantroffen die naar eigen zeggen al drie dagen klem zat in de container. Vrijdagavond 3 januari wou ze iets uit de container halen, toen ze naar binnen geduwd werd. De deur viel in het slot. Ze vertelde de politie dat haar benen vast kwamen te zitten, waardoor ze niet kon ontsnappen.



Bij de reddingsactie constateerden de hulpdiensten dat de vrouw wonden had opgelopen door bevriezing. De temperaturen in Paterson bengelden ’s nachts immers rond het vriespunt. De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging.

Reacties

12-01-2020 09:07:24 stora

Stamgast



WMRindex: 17.347

OTindex: 2.336



Dat is echt een vrouwending

Drie dagen in de kledingcontainer en nog niets gevonden om aan te trekken.Dat is echt een vrouwending

12-01-2020 11:59:57 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.812

OTindex: 18.026

Die heeft geluk gehad. Drie dagen zonder drinken, dat had ze niet veel langer uitgehouden.

12-01-2020 12:06:14 Khitchakut

@BatFish : Hoewel koude ook uitdroogt doet warm weer dat sneller, waarschijnlijk heeft ze het daardoor kunnen doorstaan.

12-01-2020 13:43:22 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.703

OTindex: 22.251

Die container moet flinke deuren gehad hebben als er een volwassen vrouw doorheen past.

12-01-2020 13:51:52 stora

Stamgast



WMRindex: 17.347

OTindex: 2.336



Maar de ophaaldienst maakt aan de onderkant een deur open en kan zo al die zakken eruit halen.Ik denk dat het daar ook zo werkt. @Emmo , hier in Nederland zit er een klep boven daar kan je een zak met kleding in doen en dan doe je de klep dicht en rolt die zak de container in.Maar de ophaaldienst maakt aan de onderkant een deur open en kan zo al die zakken eruit halen.Ik denk dat het daar ook zo werkt.

12-01-2020 14:30:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.738

OTindex: 74.729

Diegene die haar duwde zak haar zeker aan voor een kleren wijf zak.

