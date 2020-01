Amerikaanse dreigt McDonalds te overvallen omdat ze geen “gratis” dipsaus krijgt

Een Amerikaanse vrouw is afgelopen week gearresteerd nadat ze de controle verloor in een McDonald’s-filiaal in Florida. Ze voelde zich onrechtmatig behandeld omdat ze geen “gratis” dipsaus bij haar bestelling kreeg.



De 19-jarige Maguire Marie Mclaughlin ging op nieuwjaarsdag door het lint in een lokale McDonald’s toen haar, althans volgens Mclaughlin, op onrechtmatige wijze het recht op dipsaus ontnomen werd. De vrouw werd agressief en maakte duidelijk de dipsaus “op welke manier dan ook” te zullen verkrijgen. Daarbij schold ze de werknemers van de drive-thru de huid vol, aldus het politierapport.



De werknemers vreesden voor hun veiligheid en belden de politie. Ze probeerden de Amerikaanse uit te leggen dat dipsaus niet gratis is maar 25 cent kost, maar daar wilde Marie Mclaughlin niet van weten. Ze beweerde dat haar bestelling niet volledig was. De agenten namen Mclaughlin in hechtenis wegens wanordelijk gedrag. Daarbij werd ze in de boeien geslagen, omdat ze niet meewerkte en weigerde vooruit te lopen. Volgens de agenten rook ze naar alcohol. Later op de dag mocht Mclaughlin de gevangenis verlaten, na het betalen van haar borg.

En dat voor een kwartje.



Die had kennelijk wel héél erg royaal nieuwjaar gevierd. Hips!

Stomme griet.....

