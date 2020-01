Tas vol konijnen gedumpt; dierenopvang zoekt getuigen

'Ongelooflijk hoe sommige mensen dieren behandelen!' 'Schaf er dan ook geen aan!' Het zijn twee van de reacties op een vondst van dierentehuis ter Marse in Stadskanaal: een tas vol konijnen.

'Er werd een compleet gezin bij ons binnengebracht! Een mama, vermoedelijke vader en twee kids. Ze werden gevonden in een boodschappentas in de buurt van de Rode Loper in Stadskanaal', schrijft het dierentehuis op Facebook.



De dierenopvang is nu op zoek naar de eigenaar, of getuigen van de konijnendump. 'Heeft iemand gisteren of vandaag iets gezien in de omgeving? Of weet je wie de eigenaar is van dit knappe gezinnetje? Laat het ons alsjeblieft weten!'



Maar de kans dat de eigenaar ze ophaalt, is klein, weet bedrijfsleider Annemieke Jansen. 'Ze zijn waarschijnlijk doelbewust gedumpt. Dan worden ze inderdaad niet meer opgehaald door de eigenaar. We hanteren nog wel veertien dagen verplichte wachttijd, om de eigenaar nog een kans te geven.'



De konijnen blijven niet bij Ter Marse trouwens. Jansen: 'We proberen ze eerst in een ander opvangcentrum te krijgen, want wij vangen alleen katten en honden op. Vanuit daar zoeken we een andere plek voor ze. We gaan een nieuw huis voor ze zoeken.'

Reacties

Nu ook al bij konijnen; KIDS!!

@tonktwee : Inderdaad...verschrikkelijk woord! Zeg dan kinderen of in dit geval jonkies, maar geen kids..

Ik kan wel begrijpen waarom deze benaming niet direct gebruikt wordt maar zeg dan jonkies net wat Om de twee vorige schrijvers even tegemoet te komen, want ze hebben gelijk het zijn geen kids, ze worden lamprei genoemd lees hier Ik kan wel begrijpen waarom deze benaming niet direct gebruikt wordt maar zeg dan jonkies net wat @HoLaHu : schrijft of babykonijntjes.

@omabep : Dank je! Ik kende het woord lamprei niet, maar ik zal het nooit meer vergeten! Alles beter dan kids..

