Swapfiets staat voor raadsel over verdronken voorvorken

'Het was voor ons ook een complete verrassing. Dit gaan we intern grondig uitzoeken'.

Dat zegt woordvoerder Francesca Kirby-Petruccio van Swapfiets over de vondst van tientallen voorvorken en banden van hun fietsen in het Noord-Willemskanaal in Eelde.



De bijzondere vondst werd afgelopen weekend gedaan door magneetvisser Jan Duurt Dijkman uit Hoogezand.



Swapfiets is geschrokken dat onderdelen van hun fietsen op de bodem van een kanaal zijn gevonden.



'Wij staan voor circulariteit en daar hoort dit absoluut niet bij,' zegt Kirby-Petruccio. 'Voor zover wij weten zijn er geen andere fietsonderdelen verdwenen'. We weten gewoon niet wat er nu gebeurd is. Maar we gaan er uitgebreid onderzoek naar doen.'



Maandagavond krijgt Swapfiets de gevonden fietsonderdelen terug van Dijkman.

