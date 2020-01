Baksteen door de voorruit: Dit is poging tot doodslag

Vrachtwagenchauffeur Jan Schrik uit Stadskanaal reed vrijdagnacht nietsvermoedend over de N366 toen er ineens een baksteen naar beneden kwam.

'Ik reed op de N366, richting Rode Loper, radio aan, niks aan de hand. Ineens hoorde ik een gigantische knal. Ik dacht dat ik misschien iemand had aangereden, een fietser misschien? Toen ik de cabineverlichting aan wilde doen gebeurde er niks. Ik stapte uit en toen zag ik dat alles aan puin lag', vertelt hij.



Nog steeds had Schrik (what's in a name) niet door wat er nu gebeurd was. 'Ik dacht eerst aan een vogel, of toch dat ik iemand had aangereden. Op dat moment zag ik iets vierkants en toen besefte ik dat het een baksteen was.'



De baas van trucker Schrik, Micha Vredeveld van het gelijknamige transportbedrijf, is er beduusd van. 'We mogen van geluk spreken dat de baksteen in de lichtbak is blijven hangen. Tien centimeter lager en de gevolgen waren niet te overzien geweest.'



Vredeveld vindt dit poging tot doodslag. Schrik sluit zich daarbij aan. 'Ja, zo voel ik het echt.'



De dag na het incident stapte Schrik gewoon weer op de wagen. 'Toen ging het wel, want toen kwam ik niet in de buurt van de Rode Loper. Maar gisteren ging het mis. Als ik er nu langsrijd, dan is er angst. Je ziet het weer, je denkt: nu komt 'ie weer.'



Schrik krijgt hulp. 'Donderdag ga ik even een praatje maken, kijken hoe het gaat.' Ook verschillende collega's hebben volgens hem aangegeven voorzichtiger te zijn. 'Die rijden nu met groot licht, want ze willen nu alles zien.'



Schrik denkt dat hij twee personen op de Rode Loper heeft gezien. De politie vermoedt volgens Schrik dat de daders de baksteen hebben meegenomen. 'Waarschijnlijk komt die steen verderop bij de scouting vandaan. Daar wordt aan de weg gewerkt.'



Het zou volgens Schrik helpen als de daders gepakt worden. 'Ze hoeven niet per se gestraft te worden, maar ik zou wel graag een praatje met ze maken. Om te vertellen wat het met je doet.'



Toch, stelt de chauffeur, stapt hij nog steeds met plezier op de vrachtwagen. 'Ze krijgen mij er niet af.'

Reacties

10-01-2020 14:39:38 venzje









Gelukkig kwam hij met de schrik vrij.

10-01-2020 14:46:43 omabep









Quote:

Vredeveld vindt dit poging tot doodslag. Schrik sluit zich daarbij aan. 'Ja, zo voel ik het echt.'

Ik vind het een moordaanslag. Ze weten nooit hoeveel gezinnen er getroffen kunnen worden als het eens goed fout gaat. Die steen wordt bewust zo gegooid, dus moord en geen doodslag. Ik vind het een moordaanslag. Ze weten nooit hoeveel gezinnen er getroffen kunnen worden als het eens goed fout gaat. Die steen wordt bewust zo gegooid, dus moord en geen doodslag.

10-01-2020 15:17:50 Mamsie









Je moet er toch niet aan dénken dat zo'n baksteen écht raak is!

Wie zoiets doet is misdadig bezig.

10-01-2020 15:46:47 botte bijl









@omabep : @Mamsie :

het gebeurt af en toe dat mensen om het leven komen door zulke fratsen het gebeurt af en toe dat mensen om het leven komen door zulke fratsen

10-01-2020 15:55:09 DrZiggy









S @omabep : Moord is opzettelijk en met voorbedachte rade. Tenzij het doel was om daadwerkelijk de man dood te gooien met de steen, is het dat dus niet. Hoe dom en onverantwoord het ook mag zijn.

