Bastian (11) en Julia (8 ) uit Maarssen zamelen 67 kerstbomen in

MAARSSEN - Nu de feestdagen weer voorbij zijn, weten veel mensen niet hoe snel ze de kerstboom weer het huis uit moeten doen. En dat is goed nieuws voor de 11-jarige Bastian uit Maarssen en zijn zusje Julia.



Dagelijks struinde hij met Julia de straten in hun wijk Boomstede af op zoek naar afgedankte bomen. Inmiddels staat de teller op 67. "Vanaf 1 januari tot en met vandaag hebben we bomen gezocht", vertelde Bastian vanavond in UNieuws. "De hele wijk zijn we doorgegaan. Maar niet de hele dag hoor, ik ging ook nog gamen."



Ze deden dat niet voor niks: voor elke ingeleverde boom krijgen de twee een lootje waarmee ze prijzen kunnen winnen tijdens de jaarlijkse kinderloterij van de gemeente Stichtse vecht. "De hoofdprijs is een dagje dierentuin, daar gaan we voor", zei Bastian.



Gelukkig hoeven de bomen niet naar inleverpunt gesleept te worden. Als er meer dan vijftien bomen zijn ingezameld, komt de gemeente zelf langs om ze te halen.



Bastian en Julia waren niet de enige kinderen die de afgelopen dagen druk waren met het verzamelen van kerstbomen. Bas (10) en Chris (14) claimen er zelfs meer te hebben verzameld, zij hebben het over zo'n honderd bomen. Ook bij hen in Schalkwijk staat de tuin vol.



Stichtse Vecht en Houten zijn overigens niet de enige gemeentes waar kerstbomen worden ingezameld.



Reacties

10-01-2020 10:06:35 venzje

Nooit gedacht dat ze in Maarssenbroek zulke grote tuinen hadden.

10-01-2020 13:17:52 DrZiggy

S Bij ons worden die gewoon opgehaald een paar dagen na nieuwjaar. Hele stad ligt vol met bomen, had je er zo een paar duizend kunnen ophalen

10-01-2020 15:44:02 botte bijl

Quote:

Bas (10) en Chris (14) claimen er zelfs meer te hebben verzameld

kunnen ze wel tegen kinderen van 11 en 8 kunnen ze wel tegen kinderen van 11 en 8

