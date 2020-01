Geparkeerde auto vliegt zowel in Hilversum als Blaricum in brand

HILVERSUM - De brandweerkorpsen in Hilversum en Blaricum zijn afgelopen nacht tot twee keer toe druk geweest met één voertuig. De auto vloog in brand en werd vervolgens geblust, maar ging even later opnieuw in vlammen op.



De eerste brand in de Jeep ontstond rond 3.30 uur aan de Javalaan in Hilversum. De toegesnelde brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig werd verwoest.



Een bergingsbedrijf haalde de uitgebrande auto op en nam 'm mee naar hun vestiging in Blaricum. Daar ging het echter opnieuw mis, zo meldt GooiNieuws. Toen de chauffeur even na 5.00 uur uitstapte, stond het voertuig namelijk opnieuw in brand.



De berger, die ook brandweerman zou zijn, twijfelde geen moment en dumpte het voertuig midden op straat. Daar heeft de Blaricumse brandweer de auto voor de tweede keer geblust.



De politie onderzoekt of de auto in eerste instantie is aangestoken. Het is voor Hilversum al de zoveelste autobrand in een paar maanden tijd.

S Het zal je Pausmobiel maar wezen.

of die auto de eerste keer wel goed was geblust

