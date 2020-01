Auto in etappes gestolen in Den Helder

DEN HELDER - De auto van een bewoner van de Hortensiastraat in Den Helder is vannacht gestolen. Dat gebeurde opvallend genoeg niet in één keer, maar in etappes.



Dat meldt de politie van Den Helder dinsdag op Facebook.



De eigenaar ontdekte dinsdagochtend rond 5.00 uur dat er in zijn auto was ingebroken. De klokken en de toerenteller waren eruitgehaald, waarop de man de politie op de hoogte bracht.



Hij besloot weer naar bed te gaan, maar toen hij ruim een uur later weer wakker werd, bleek ook de rest van z'n auto verdwenen.



Wie vanochtend iets verdachts heeft gezien in de Hortensiastraat, wordt gevraagd dat te delen met de politie.

Reacties

09-01-2020 17:55:01 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.776

OTindex: 13.793

S Het zal je Pausmobiel maar wezen.

09-01-2020 18:59:27 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.962

OTindex: 33.332

duidelijk is de dief eerst met de klokken naar de heler gegaan, en toen de proefzending was goedgekeurd, toen leverde hij de auto

