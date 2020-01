Man die geluksmuntje in vliegtuigmotor gooide krijgt ruim 15.000 euro boete

De Chinese man die vorig jaar een geluksmuntje in een vliegtuigmotor gooide, moet een boete van 120.000 yuan (ruim 15.000 euro) betalen. Hij had nooit eerder gevlogen en hoopte er met de geluksmuntjes voor te zorgen dat de vlucht goed zou verlopen.



De 28-jarige Chinese man gooide de muntjes in een vliegtuigmotor van een vliegtuig van Lucky Air. Daarmee zou hij in februari vorig jaar vliegen. De man had nog nooit eerder gevlogen.



Een medewerker ontdekte een muntje bij de motor, waarna de vlucht werd geannuleerd. Er moest vervolgens vervangend transport voor alle passagiers worden geregeld. Budgetmaatschappij Lucky Air zegt dat het incident hen daarom meer dan 15.000 euro heeft gekost. Dat schrijft de BBC.



De man werd in juli al berecht, maar zijn straf is pas nu bekendgemaakt. De man probeerde nog onder de berechting uit te komen, door te stellen dat de luchtvaartmaatschappij de passagiers had moeten waarschuwen dat ze geen muntjes in de motor mochten gooien. Daar ging de rechter niet in mee.



Het was niet de eerste keer dat het gooien van geluksmuntjes in China tot vertragingen van het luchtverkeer leidde. In 2017 gooide een 80-jarige passagier in Shanghai negen muntjes in een vliegtuigmotor. Enkele maanden later deed een 76-jarige vrouw iets dergelijks.

Reacties

09-01-2020 12:41:10 vaughn

Actief lid

WMRindex: 95

OTindex: 8

Wnplts: In a galax

Quote:

Hij had nooit eerder gevlogen en hoopte er met de geluksmuntjes voor te zorgen dat de vlucht goed zou verlopen.

Hij vloog met Lucky Air, hoeveel geluk wil je hebben op je eerste vlucht? Hij vloog met Lucky Air, hoeveel geluk wil je hebben op je eerste vlucht?

09-01-2020 12:45:28 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.548

OTindex: 190

S Die oude mensen kan ik ergens nog begrijpen. Die zijn mogelijk niet opgegroeid met techniek en bewegende onderdelen.



Maar iemand van 28 die het verstandig lijkt om metalen voorwerpen in een motor te gooien, die is echt niet meer te redden.

09-01-2020 13:20:18 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.250

OTindex: 1.663

Geldverslindende machines die vliegtuigen

09-01-2020 13:24:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.439

OTindex: 4.929

Ik vind dat de vliegtuigmaatschappij de passagiers ook moet waarschuwen om geen varkens in de vliegtuigmotor te gooien. Want volgens de Chinezen brengen varkens ook geluk.

09-01-2020 14:13:23 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.419

OTindex: 3.019

@venzje : Weet je dat zeker? Ze vliegen namelijk wel mn portemonee uit!

09-01-2020 15:17:15 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.959

OTindex: 33.331

als muntjes en varkens niet mogen, mag je wel je pinpas of creditcard in die motor gooien

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: