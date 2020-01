Medewerkers Brabants sigarenbedrijf krijgen royaal afscheidscadeau

De overname van het Noord-Brabantse sigarenbedrijf Royal Agio Cigars door Scandinavian Tobacco Group is begin januari definitief een feit geworden. De familie Wintermans uit Duizel neemt met een royaal gebaar afscheid van haar personeel: zij verdelen 10 miljoen onder de medewerkers, op basis van de duur van het dienstverband.



Dit maakt de familie dinsdag bekend in een persbericht. Begin december werden de medewerkers al door Royal Agio Cigars bericht over het grootse afscheidscadeau dat zij zouden ontvangen. ,,We hebben al die jaren steun gehad van onze medewerkers die zich - soms zelfs van generatie op generatie - 100 procent hebben ingezet voor Agio. Op deze manier willen we een blijk van waardering geven voor de loyaliteit, en de mooie momenten die we met elkaar hebben gedeeld en het wederzijdse respect dat we altijd hebben gevoeld”, aldus Boris Wintermans, tot 2 januari ceo van het familiebedrijf.



Met enige regelmaat komt er geld kijken bij koop- en verkooptrajecten van bedrijven, zegt Kilian Wawoe, organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). En dat gaat om flinke bedragen, zoals een half jaarsalaris extra. In sommige gevallen zelfs nog meer. ,,Dat is om werknemers – en dan met name de topmensen - te binden. Anders krijgt de koper een lege doos bij een overname. Dan is het echter in samenspraak met de koper, en in dit geval komt het initiatief vanuit de verkoper die zijn personeel wil bedanken voor de afgelopen jaren. Dat is andere koek, een cadeautje uit dankbaarheid. Dat komt veel minder vaak voor.”



Wel vraagt Wawoe zich af in hoeverre de verdeling op basis van dienstjaren de juiste keus is. ,,Als iemand 10 jaar lang een nieuw ICT-systeem heeft opgezet is dat dan minder waardevol dan 50 jaar de post rondbrengen? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik niet bij zo’n discussie wil zijn”, aldus de hoogleraar. ,,Een bijeffect van bonussen is dat je denkt dat iedereen dolgelukkig is, maar dat is helemaal niet het geval. Mensen hebben de neiging om zichzelf te vergelijken met anderen en dat zorgt voor scheve gezichten. Het is de perfecte manier om mensen ontevreden te maken.”



Het bedrijf werd in 1904 opgericht door Jacques Wintermans en heette vanaf 1950 Agio Cigars. Er werken zo’n 3200 mensen, die elk jaar meer dan 770 miljoen sigaren produceren, bestemd voor ruim honderd landen. Het geld wordt op basis van de lengte van het dienstverband verdeeld onder de medewerkers. In september vorig jaar kwam het bericht naar buiten dat Royal Agio Cigars van de familie Wintermans wordt overgenomen door het Deense bedrijf Scandinavian Tobacco Group.

Goede actie Fijn voor het personeel dat de verkoop niet in de zomer is.Want in de winter is de familie Wintermans op zijn bestMaar de meeste familie's hadden die 10 miljoen gewoon in hun zak gestopt.Goede actie

