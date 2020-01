Op school een kapsalon laten bezorgen, dat mag niet meer overal

Scholieren laten koeriers wraps, pizza’s of kapsalons bezorgen. Niet alle scholen staan dat nog toe.



De school als afleveradres voor maaltijdbezorging en postpakketen: sommige scholen willen het niet meer hebben. Leerlingen mogen daar geen maaltijden meer bestellen via bijvoorbeeld Deliveroo, UberEats en Thuisbezorgd.



Directeur Peter de Zoete van het Kennemer Lyceum in Overveen schreef vorige week aan ouders van leerlingen dat er steeds meer bezorgers op school komen en dat dit voor overlast zorgt. „Het gebeurt gelukkig niet vaak”, zegt hij, „maar we willen het toch liever niet: vreemde jongens met scooters rond en in de school. Ik moet er wel om lachen, dat leerlingen het lef hebben. En ze doen het keurig, hoor.” Zo had een groepje dat in de pauze McDonalds had besteld, de verlate bezorger geappt dat ze inmiddels in lokaal 1.12 zaten.



„We horen vaker dat middelbare scholieren pizza’s en dergelijke bestellen, vooral op gezonde scholen”, zegt de woordvoerder van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Daar worden minder ongezonde producten verkocht in de kantine.



Het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam heeft om die reden paal en perk gesteld aan de bezorging en nuttiging van elders gekocht ongezond eten. „Pizza’s, kapsalons, wraps – leerlingen aten van alles op school, soms op bestelling”, zegt rector Jacques van Hoof. „We hebben gezegd: onze eigen kantine is zo gezond mogelijk, als we dit toelaten, ondermijnen we alles.” Leerlingen vonden de nieuwe regel maar niks.



Ook het laten bezorgen van pakketten komt voor. „De school is een uitermate goede plek om dingen af te laten leveren waarvan je niet wilt dat ze ouders ze zien”, zegt directeur De Zoete. „Maar ook dat willen we liever niet hebben.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: