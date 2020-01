08-01-2020 09:52:05

Laatste edit 08-01-2020 10:04

Ik ben er van overtuigd dat wij niet alleen in het universum zijn, die kans is gewoon te klein:Als één op de één miljard sterren één planeet heeft en als dan één op de één miljard van die planeten levensvatbaar is en er zich dan op één van die één miljard van die levensvatbare planeten leven bevindt dan moet ons universum kroelen van leven! Zo gigantisch groot is het universum...Denken dat wij alleen zijn is uitermate dom én uitermate arrogant gedacht.Of ze inmiddels onder ons leven? Daar geloof ik dan weer niet in. Als er buitenaardsen onder ons zouden kunnen leven dan betekent dat dat zij qua intelligentie en technisch niveau oneindig superieur aan ons zijn. En als ze dat zijn, wat zouden ze dan hier in hemelsnaam te zoeken hebben?