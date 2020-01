Betalen voor benzine maar geen druppel in de tank

APELDOORN - Automobilisten in Apeldoorn wachtte vrijdag bij een onbemande pomp van Firezone aan de Laan van Zevenhuizen een onaangename verrassing. Ze betaalden voor hun tankbeurt, maar de tank bleef leeg.

Een van de gedupeerden is Danny Klomp uit Deventer. Hij was met vriendin en kind onderweg naar zijn schoonouders in Apeldoorn. 'Mijn vriendin tankte. Pinpas erin, pincode ingevoerd', begint Klomp zijn relaas. Maar toen ging het mis. 'Wat duurt dit lang, zei mijn vriendin. Toen ik de motor weer startte bleef de meter laag. Er zat wel voor 40 euro in.'



Klomp en gezin reden uiteindelijk 'op de gok naar huis' en hebben het daar weer geprobeerd. 'Toen ging het wel goed, maar wel weer 40 euro van de rekening. Terwijl we als we de tank helemaal volgooien ongeveer 58 euro kwijt zijn en geen 80.'



De volgende keer gokt de Deventenaar liever niet: 'Het was laat in de avond en ik heb een kind van bijna vier maanden. Dan wil je niet met een lege tank langs de weg komen te staan.'



'Hij kreeg er alleen lucht uit'

Klomp is niet de enige, blijkt uit een bericht op Facebook. Een ander reageert: 'Ik was er rond 10 uur. Werd gewaarschuwd door iemand die al geprobeerd had te tanken. Hij kreeg er alleen lucht uit, maar het kostte wel geld. Een andere man die er bij was had alle pompen nagelopen, maar er kwam geen benzine uit.'



'Dit moet een storing zijn bij de pomphouder', zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland in Amsterdam die zorgt dat het betalingsverkeer goed functioneert. 'Klanten die hierdoor gedupeerd zijn moeten de pomphouder hierop aanspreken. Die zorgt er namelijk voor dat de betaalautomaten van de pompen zijn 'ingeregeld'.'



Gesjoemel door pomphouders wordt niet geduld. 'Dan word je heel snel van het betalingsverkeer afgesloten', zegt de woordvoerder van Betaalvereniging Nederland.



Firezone laat zaterdagavond weten dat er maandag een brandstoftankinspectie wordt gedaan. Dat gebeurt eens in de vijftien jaar. De tanken moeten daarvoor leeg zijn. 'Het zou uitzonderlijk zijn als er gepind is en minder of geen brandstof uitkomt. Maar wij gaan dit uiteraard onderzoeken en zullen dit met de klanten opnemen.'

07-01-2020 12:58:18 Emmo

Wat was vroeger ook weer aangeplakt bij de pomp? "Kijkglas moet vol zijn en afleveren zonder luchtbellen". Hier is blijkbaar één luchtbel getankt.

07-01-2020 13:21:37 stora

Als er geen brandstof uit de pomp komt dan gaat ook het geldscherm niet lopen.

Dus dit is heel vreemd

Als de tank leeg is dan hoor je wel de pomp aanslaan, maar er valt niets op te pompen dus de tellers blijven dan op nul.

Maar ik ben verbaasd dat die pomp nog de naam Firezone draagt.

Firezone was van Texaco en alle Texaco's en dus ook de Firezone's worden allemaal omgebouwd naar Esso.



07-01-2020 13:32:55 venzje

Ik tank nog regelmatig bij Firezone.



Laatste edit 07-01-2020 13:39 @stora : 'Worden', schrijf je toch? Niet 'zijn'? Dan hoef je toch niet verbaasd te zijn dat dat nog niet overal is gebeurd?Ik tank nog regelmatig bij Firezone.

07-01-2020 15:02:40 stora

Het zou kunnen zijn dat die stations van zelfstandigen zijn en het niet eens kunnen worden met de grote maatschappijen.

Maar ik ga het eens navragen want ik vind het raar. @venzje , Ik weet ook nog een Texaco te staan. En dat is raar want ze zouden alles al moeten hebben omgebouwd.Het zou kunnen zijn dat die stations van zelfstandigen zijn en het niet eens kunnen worden met de grote maatschappijen.Maar ik ga het eens navragen want ik vind het raar.

07-01-2020 16:29:04 De Paus

S Wherever you go go Texaco.



Maar er zijn nog maar heel weinig Texaco benzinestations in ons land overgebleven. Ik ben met mijn Pausmobiel ook overgestapt naar de Esso. Maar er zijn nog maar heel weinig Texaco benzinestations in ons land overgebleven. Ik ben met mijn Pausmobiel ook overgestapt naar de Esso.

