Fietser valt door over weg gespannen ijzerdraad

OLDEBROEK - Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag ijzerdraad over een weg in Oldebroek gespannen. Daar is een fietser over gevallen.

Het lange, zwarte ijzerdraad was gespannen over de Rustenburgsweg. De fietser raakte zover bekend niet gewond, maar had wel flinke schade aan zijn fiets. 'Dit had natuurlijk veel erger kunnen aflopen!', schrijft de politie op Facebook.



Op de foto is te zien dat het draad aan een kant vast zat aan een markeringspaal, van ongeveer een meter hoog.



Het is nog onduidelijk wie het staaldraad over de weg heeft gespannen. Wie meer informatie heeft wordt gevraagd de politie te bellen.

Reacties

07-01-2020 10:20:13 Mamsie

Jakkes, wat een smerige en laffe streek!

07-01-2020 10:24:58 botte bijl

zij brak haar arm, en durfde daarna niet meer te fietsen

dat was meer dan 50 jaar geleden. is men nog steeds niet verstandiger geworden heel lang geleden kwam mijn oma ten val omdat kinderen een springtouw over de straat hadden gespannenzij brak haar arm, en durfde daarna niet meer te fietsendat was meer dan 50 jaar geleden. is men nog steeds niet verstandiger geworden

07-01-2020 11:11:21 ElGuppo

nog gemener zou het zijn om die draad op nekhoogte te spannen

07-01-2020 11:38:39 Khitchakut

@botte bijl : @botte bijl :

..is men nog steeds niet verstandiger geworden Quote..is men nog steeds niet verstandiger geworden



Jawel hoor, tegenwoordig gebruiken ze ijzerdraad Jawel hoor, tegenwoordig gebruiken ze ijzerdraad

07-01-2020 12:59:57 Emmo

@ElGuppo : Dat deden de Rampokkers tijdens de Indonesische bevrijdingsoorlog.

