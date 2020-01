Vader herkent kinderen als vernielers tribune Sparta Enschede en meldt zich bij vereniging

Zo'n duizend euro schade werd er aangericht door op oudjaarsdag vuurwerk af te steken op de tribune van Sparta Enschede. De voetbalvereniging plaatste beelden van de vernielers op sociale media en met succes. Een vader herkende zijn kinderen en meldde zich bij de vereniging.



Bestuurslid Peter Friskus is blij dat de daders bekend zijn. "Gelukkig zijn er ook nog eerlijke mensen die hun verantwoordelijkheid nemen."



De vereniging deed geen aangifte omdat het gevoel was dat de politie daar niets mee doet. Daarom werden de beelden, waarop te zien is hoe zeker vier jongens met vuurwerk bezig waren op de tribune, op sociale media gezet.



De vereniging gaat deze week in gesprek met de vader en de kinderen. "We gaan de schade op ze verhalen en we verwachten dat we er met ze uit komen." Of de jongens leden van de club zijn, weet Friskus niet.

