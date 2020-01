Automobiliste vindt in Haaksbergen geparkeerde auto terug zonder stoelen en bank

De eigenaresse van een geparkeerde auto in Haaksbergen kreeg vanmiddag een onaangename verrassing toen zij bij haar voertuig kwam. De stoelen en achterbank waren er namelijk uitgehaald.



De Volkswagen Golf Cabrio werd op oudejaarsdag om 14.30 uur geparkeerd aan de Buurserstraat. Toen de eigenaresse vandaag rond het middaguur bij haar auto kwam, deed ze de ontdekking.



De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden. 'Alle informatie is van harte welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn.'

Reacties

06-01-2020 14:12:57 Mamsie

Oudgediende



Quote:

'Alle informatie is van harte welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn.



Dergelijke informatie is meestal gestoeld op het beruchte bankgeheim. Dergelijke informatie is meestal gestoeld op het beruchte bankgeheim.

06-01-2020 15:06:42 botte bijl

Stamgast



gelukkig is het een cabrio, met het dak open kan men dus staand rijden nu de stoelen weg zijn

