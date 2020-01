Gek van klavertjes vier: Ik stuur ze naar mensen die geluk kunnen gebruiken

Wie geluk zoekt, vindt het misschien wel in Stadskanaal. Daar verzamelt Nanda Groote al veertig jaar alles wat te maken heeft met.... klavertjes vier.

De uit de hand gelopen hobby ontstond in 1980. 'Ik moest examen biologie doen voor de huidshoudschool en ging naar buiten met mijn boeken, omdat het mooi weer was.'



'Ik zat toevallig voor een klaverveld en dacht: ik ga een klavertje vier zoeken. Ik vond er meteen een stuk of vier. Ik heb mijn boeken weggelegd en ben in de berm verder gaan zoeken. Op een gegeven moment had ik een stuk of tachtig.'



Inmiddels heeft ze een speciale 'Klaverkamer' ingericht, waar ze haar verzameling uit heeft gestald. Van spulletjes van voetbalclub Celtic tot stropdassen en van ansichtkaarten tot beeldjes van varkentjes die een klavertje vier in de mond hebben.



'Ik heb geen plek meer over', zegt Groote lachend. 'Maar als ik weer wat vind, verzin ik wel weer een plekje.'



Het meest trots is ze op een klavertje vier van glas. Die lieten haar man en kinderen speciaal maken toen Groote vijftig werd. 'Die is uniek, daar mag niks mee gebeuren. Wat ik nog wel zou willen? Een dekbedovertrek, zodat ik kan ervaren hoe het is om onder geluk te slapen.'



Overigens houdt ze het geluk niet voor zichzelf. 'Ik droog tegenwoordig klavertjes en stuur ze naar mensen die geluk kunnen gebruiken, omdat ze ziek zijn of in scheiding liggen. Dan hoop ik dat ze het geluk terug vinden. Zelf ben ik een gelukkig mens en sta nuchter in het leven. Je kunt drama maken als het regent, maar het helpt je toch niet om er boos om te worden.'

Reacties

06-01-2020 10:12:19 Khitchakut

Nou, als je in een enkele spontane sessie al zo'n 80 van die klavertjes vier vindt dan is het eigenlijk niet echt uniek, waarom zouden ze dan geluk brengen? Dat hele gedoe is puur bijgeloof, en daar geloof ik niet in, even afkloppen...

06-01-2020 10:19:36 venzje

Quote:

Wat ik nog wel zou willen? Een dekbedovertrek Die wens lijkt me vrij eenvoudig te vervullen. Die wens lijkt me vrij eenvoudig te vervullen. Keuze genoeg.

06-01-2020 10:31:43 allone

En heeft ze Haar Examen Biologie gehaald?

Met klavertjes vier?

06-01-2020 15:02:32 botte bijl

@allone :

waarschijnlijk niet, als zij haar boeken weg legde en klavertjes vier ging zoeken waarschijnlijk niet, als zij haar boeken weg legde en klavertjes vier ging zoeken

