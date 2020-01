Rattengif tegen overlast hondenpoep blijkt aardappelzetmeel

ZAANDAM - Even was er blinde paniek, maar na onderzoek van de gemeente is de storm weer gaan liggen. Het 'rattengif' dat in de bosje in een straat in Het Kalf in Zaandam werd gevonden, blijkt aardappelzetmeel te zijn.



Vanochtend werden de eerste waarschuwingen in de Facebookgroep 'Je bent Zaankanter als' gedeeld. "Op Het Kalf hebben ze bij een paar tuintjes megaveel rattengif gestrooid. Stelletje debielen", aldus een vrouw die het rattengif tegenkwam in de bosjes. Inmiddels is het bericht weer verwijderd. Er kwamen tientallen reacties van huisdiereigenaren die zich zorgen maakten.



Door bordjes die erbij waren geplaatst met de tekst 'Dit is rattengif' werd ook de indruk gewekt dat het daadwerkelijk om gevaarlijk spul ging. De gemeente Zaanstad besloot meteen onderzoek te doen en kwam tot een geruststellende uitslag. Het 'gif' bleek aardappelzetmeel met nootmuskaat te zijn. "Rattengif is immers veel feller van kleur."



Na rondgang van NH Nieuws in de buurt blijkt dat de bordjes zijn geplaatst door een van de boze buren. "Die wilde een statement maken tegen de overlast van hondenpoep in de buurt. Vermoedelijk heeft diegene ook het goedje neergelegd."

Reacties

05-01-2020 10:07:36 Khitchakut

Ach, hij of zij was in ieder geval netjes genoeg om geen echt rattengif te strooien. Zijnde een verstokt hondenliefhebber kan ik me toch wel goed voorstellen hoe vervelend het is om tussen de drollen te moeten laven als je van huis gaat.



Ik hoop dan ook dat de hondenbezitters daar niet enkel boos zullen zijn maar ook eens gaan nadenken over de eventuele overlast hun honden veroorzaken. Ik ruim iedere dag de stront van mijn drie honden op, zonder klagen, ik wilde ze immers toch hebben?

05-01-2020 10:31:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.696

OTindex: 74.638

Ik denk dat het toch een slimme aktie is geweest van de 'dader.

De dieren, die niet beter weten, zijn op geen enkele manier benadeeld en de eigenaren, die de overlast veroorzaken door hun gemakzucht, zijn hopelijk eens even goed wakkergeschud.

Hopelijk.....

05-01-2020 10:48:48 Khitchakut

Euh, 'laven'? Dat behoorde dus 'laveren' te zijn.. Iets te snel getypt

05-01-2020 12:59:50 Khitchakut

@Emmo : Waarom denk je dat ik mezelf verbeterde?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: