Man vindt gestolen telefoon via zoek-app terug in cellencomplex

Een 21-jarige Stadjer heeft zijn eigen telefoon via een zogeheten zoek-app teruggevonden in het arrestantencomplex aan de Hooghoudtstraat in Stad.

Zijn telefoon was gestolen door iemand die inmiddels door de politie was opgepakt. De arrestant zat vast voor een ander vergrijp.



Via een zoek-app kunnen mensen op een afstand zien waar hun telefoon is. Op die manier kan de telefoon worden opgespoord. De telefoon is inmiddels weer aan zijn rechtmatige eigenaar worden overhandigd.

