Aardige fooi voor serveerster

Danielle Franzoni is opgetogen aan

het nieuwe jaar begonnen.De serveerster

uit de Amerikaanse stad Alpena kreeg

een aardige fooi van een echtpaar.



Franzoni is een ex-verslaafde die maar

nauwelijks de eindjes aan elkaar kan

knopen.Ze heeft zelfs een tijdje met

haar kinderen in een daklozenopvang

gewoond.



Danielle kreeg maar liefst 2020 dollar

fooi,op een rekening van 23 dollar.Met

dat geld kan ze een woning betrekken.

"Zulke dingen overkomen mij nooit",zei

ze tegen de lokale krant Alpena Times.

"Mijn kinderen hebben een toekomst - en

ik heb een huis.

Reacties

04-01-2020 14:32:15 vaughn

Actief lid

WMRindex: 93

OTindex: 8

Wnplts: In a galax

Quote:



Danielle kreeg maar liefst 2020 dollar

fooi,op een rekening van 23 dollar.Met

dat geld kan ze een woning betrekken.



Voor 2 maanden.... Voor 2 maanden....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: