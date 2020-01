Jongen (17) breekt in bij restaurant met vuurwerkbom en raakt zwaargewond

HAARLEM - Een 17-jarige jongen uit Haarlem is afgelopen nieuwjaarsnacht zwaargewond geraakt toen hij met een vuurwerkbom probeerde in te breken bij een restaurant aan het Reinaldapad in Haarlem.



Door de kracht van de vuurwerkbom raakte de voorgevel van het restaurant ernstig beschadigd. De jongen lag op de grond toen de politie bij het restaurant aankwam.



Een 15-jarige jongen, die ook bij het restaurant probeerde in te breken, is door de politie meegenomen voor verhoor.



Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

